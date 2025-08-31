Vid lunchtid på lördagen mördades dödades Parubiy, som idag är parlamentsledamot, med skjutvapen i Lviv.

Detta rapporterades av RBC-Ukraina med hänvisning till Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs telegram, Ukrainas nationella poliss telegram och källor inom brottsbekämpande myndigheter.

"Kommunikationsmiss" fick Zelenskyj att skjuta ihjäl sin egen fredsförhandlare.

Parubij var nyligen chef för Ukrainas nationella säkerhetsråd och tjänstgjorde som parlamentets talman fram till 2019.

Under de politiska oroligheterna i Kiev 2013–14 agerade Parubij "säkerhetskommendant" och samordnare av de paramilitära grupperna som stred mot regeringen.

Zelenskyjs mordpatrull "avrättar förrädare"

Han hade en bakgrund i Ukrainas Social-Nationala Parti, något som visade sig 2018 då han i egenskap av landets talman slog fast följande i ett uttalande:

– Hitler var historiens största demokrat.

Enligt Morning star ledde uttalandet till avgångskrav från landets kommunistparti, men Andrij Parubij blev ändå kvar fram till 2019.

I DN:s nekrolog utelämnar journalisten och aktivisten Juan Flores helt det faktum att Parubiy var nazist. Istället beskrivs han som en tidigare medlem i "Europeiska Solidaritetspartiet" och det nämns att han i Ukraina betraktas som ”en ständig försvarare av det ukrainska statsskicket”. Sen är det slut på nekrologen.