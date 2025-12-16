90 personer skrev sig på Ulla-Lenas sommarstuga – nu stämmer hon staten

I drygt två år har 71-åriga Ulla-Lena Lindqvist haft problem med så kallade "skenskrivningar" på sin sommarstuga i Vidja utanför Huddinge.

Mellan 2023 och i dag har Skatteverket felaktigt registrerat Ulla-Lenas sommarstuga som folkbokföringsadress, eller så kallad kontaktadress, för över 90 personer som varken bor där eller har någon koppling till stugan i övrigt.

Trots upprepade kontakter med både Polismyndigheten och Skatteverket har problemet med de felaktiga registreringarna inte åtgärdats. När Ulla-Lena bett om hjälp med att få bort felregistreringarna har myndigheterna lagt ner hennes ärenden – och Ulla-Lena har inte heller själv rätt att vidta några åtgärder för att freda sin adress mot de felaktiga registreringarna.

– Polisen lägger ner alla utredningar med vändande post och Skatteverket anser tydligen inte att jag har några rättigheter när det gäller min egen adress. Jag är helt maktlös, säger hon.

I stället har Ulla-Lena – som under sommarmånaderna använder stugan som sin bostad – fått leva med de problem som felregistreringarna medfört. Hon har bland annat fått hantera stora mängder felaktigt utdelad post, och har till slut behövt ta ner sin egen brevlåda för att få stopp på den omfattande posttillströmningen. Hon har också dragit sig från att vara ensam i sommarstugan, av rädsla för att någon ska söka upp henne eller någon av de som skrivit sig där.

I perioder har hon övervägt att sälja stugan för att bli kvitt problemet.

Ulla-Lena är inte ensam om att ha drabbats av felaktig folkbokföring på sin fastighet. I dagsläget får Skatteverket in omkring 20.000 klagomål per år från enskilda som besväras av att någon folkbokförts på deras adress. Och bara i Vidja har flera av grannarna drabbats.

En av dem, som haft ett tiotal personer felaktigt folkbokförda hos sig, blev nyligen utsatt för ett polistillslag i sitt hem på grund av felregistreringarna. En annan fick ta emot uppemot 50 brev från Migrationsverket på en vecka, och fick till slut avbryta sina studier för att hantera adresskaoset.

Med hjälp av Centrum för rättvisa stämmer Ulla-Lena Lindqvist nu staten för brott mot Europakonventionen på grund av hanteringen av de felaktiga registreringarna.

– Så här får det inte gå till, myndigheterna kan inte bara lämna Ulla-Lena i sticket på det här sättet. Enligt Europakonventionen har alla rätt till respekt för sin egendom och sitt hem, och ingen ska behöva stå maktlös inför den här typen av allvarliga intrång i den privata sfären. Nu måste staten ta sitt ansvar för felregistreringarna, säger Fredrik Bäärnhielm Thorslund, jurist på Centrum för rättvisa och ombud för Ulla-Lena Lindqvist tillsammans med juristen Leonard Garg, i ett pressmeddelande.

En stämningsansökan lämnades in till Stockholms tingsrätt den 16 december 2025. I ansökan begär Ulla-Lena Lindqvist 25.000 kronor i skadestånd av staten för överträdelser av hennes egendomsskydd, hennes rätt till skydd för sitt privatliv och hennes rätt till ett effektivt rättsmedel enligt Europakonventionen.

Om staten inte godtar skadeståndskravet och betalar ut ersättningen kommer tingsrätten planera för rättegång.

– Vi hoppas förstås att den här processen inte bara kan få betydelse för Ulla-Lena – utan också för de många andra som hamnat i en liknande situation, säger Fredrik Bäärnhielm Thorslund.