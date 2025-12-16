Özz Nujen: Svenskarna ska tacka invandrarna

I intervjun beskrivs Özz av programledaren Jenny Strömstedt som "en av våra stora satiriker". Hon frågar honom varifrån det politiska engagemanget kommer.

Özz svarar med att beskriva det djupa utanförskap han lever i som invandrare i Sverige.

– Alltså jag har ju redan från födseln varit politisk för att hela min existens har ju varit ifrågasatt från födseln. Dels för att vi är etniska kurder. Vi fick inte ens vara kurder i vårt hemland, dåvarande Kurdistan som nu är ockuperat av Turkiet. Och samma sak blev det också när vi flydde till Sverige. Och här fick vi ju vara kurder, säger han och fortsätter:

– Men här är vår existens, alltså som rasifierad just nu, lite sorglig med tanke på tidens gång. Då är vår existens istället villkorad. Man måste tycka som vissa partier eller vissa partiledare och så vidare för att ens kunna få anses vara svensk. Och efter 40 år tycker jag det är faktiskt lite skamligt för vårt land Sverige att vissa fortfarande inte känner sig välkomna. Eller är välkomna efter dryga 40 åren i vårt land.

Jenny slår beundrande fast att Özz är "lite av en institution i det här landet". Hon undrar om han "känner av det här". Özz svarar:

– Ja, jag känner av det och det blir lite råare och grövre hela tiden. Vi har ju politiker som inte tycker att sådana som jag ens borde vara här, där man försöker locka iväg med pengar och dra in medborgarskapet och sådana saker. Och där måste jag också bara säga att jag tror att det räcker nu. Jag tror att alla regeringar – oavsett om det är vänster eller höger – de ska tacka alla invandrare istället för att ge sig på dem. För utan invandring så stannar Sverige. Det räcker med att invandrare slutar jobba tre dagar så är Sverige i konkurs. Allt stoppas och allting. Så det räcker nu, tycker jag.

Jenny Strömstedt invänder att Özz föreställning inte är "riktad åt något särskilt" utan att han "slår vilt åt precis alla partier".

– Jag är ju politisk. Jag är ju den enda stand-up-komiker som vågar ge mig ut på en sån här turné, svarar Özz.

I intervjun går han också till angrepp mot S-ledaren Magdalena Andersson, som han anklagar för att inte vara tillräckligt vänster.

– Hon behöver en kompass och kanske till och med SAP:s partibok. Hon lurar inte mig. Det är en xenofob moderattant med ett sossemärke på sig. Hon måste få igång sina värderingar och hitta tillbaka till Socialdemokratins rötter.

När det gäller Tidöregeringen förklarade Özz Nujen att det i själva verket är Jimmie Åkesson som bestämmer. Han beskrev Ulf Kristersson som en "strykrädd liten hund".

– Den lilla taxen, Tuffis-Uffis, tror att han leder. Men det är den som håller i kopplet som bestämmer. Och vi vet att det är Sverigedemokraterna som bestämmer, säger han.