Nio av tio chilenare i Sverige röstade på kommunist

Det avgörande valet hölls den 14 december, efter en första valomgång den 16 november där ingen kandidat nådde över 50 procent.

I den andra omgången fick Kast från republikanska partiet över 58 procent av rösterna, medan kommunistpartiets Jara fick över 41 procent. Kast tillträder som president för mandatperioden 2026–2030.

I Sverige blev det tvärtom. Här fick Jara 1.834 röster, motsvarande 86,59 procent, medan Kast fick 284 röster, eller 13,41 procent. Totalt var 5.248 väljare registrerade i Sverige, rapporterar Riks.

Enligt Riks var det bara Kuba som hade ett ännu starkare stöd för Jara, med nära 90 procent. Där rörde det sig samtidigt om betydligt färre röster.

I valrörelsen gick Kast fram med en stram migrationslinje. Han har bland annat sagt att han vill utvisa över 300.000 invandrare och stänga gränsen i norra Chile.