© Rizobreaker/Vocería de Gobierno
Jeannette Jara.

Nio av tio chilenare i Sverige röstade på kommunist

Publicerad 16 december 2025 kl 11.33

Utrikes. Chilenska väljare som är bosatta i Sverige röstade i mycket stor utsträckning på kommunistkandidaten Jeannette Jara i Chiles presidentval. Utfallet sticker ut tydligt jämfört med resultatet i Chile, där konservative José Antonio Kast vann valet.

Dela artikeln

Det avgörande valet hölls den 14 december, efter en första valomgång den 16 november där ingen kandidat nådde över 50 procent.

I den andra omgången fick Kast från republikanska partiet över 58 procent av rösterna, medan kommunistpartiets Jara fick över 41 procent. Kast tillträder som president för mandatperioden 2026–2030.

I Sverige blev det tvärtom. Här fick Jara 1.834 röster, motsvarande 86,59 procent, medan Kast fick 284 röster, eller 13,41 procent. Totalt var 5.248 väljare registrerade i Sverige, rapporterar Riks.

Enligt Riks var det bara Kuba som hade ett ännu starkare stöd för Jara, med nära 90 procent. Där rörde det sig samtidigt om betydligt färre röster.

I valrörelsen gick Kast fram med en stram migrationslinje. Han har bland annat sagt att han vill utvisa över 300.000 invandrare och stänga gränsen i norra Chile.

Wikipedia mörkar att Marcus Oscarsson är iranier

Het diskussion mellan sajtens administratörer. Mystiskt IP-nummer från TV4 går in och raderar uppgiften om födelseland.0 Plus

Psykologisk studie: Politiskt korrekta svenskar klarar inte av att tolka fakta om invandrare och brott

Låter ideologin styra förståelsen för statistik. Över 1.000 svenskar deltog i det vetenskapliga experimentet.0 Plus

Folket säger nej till moské – då börjar sossetoppen gråta

Video: Hjärtskärande scenerna efter omröstningen. "Jag trodde att de var rationella."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Özz Nujen: Svenskarna ska tacka invandrarna

Beskriver ett Sverige helt genomsyrat av rasism. "Det räcker nu."0 

Ekonominyheter

Det våras för svensk ekonomi trots paus i bostadsrallyt

Rekordmånga säljare sänker priset.. Men för hushållen ser ekonomin nästa år ändå ljusare ut.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.