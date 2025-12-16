SD:s nya bud: Utvisa eller spärra in ALLA gängkriminella

Förslaget presenteras av justitieutskottets ordförande Henrik Vinge (SD) inför onsdagens möte med justitieminister Gunnar Strömmer (M) och riksdagens partier.

Mötet hålls efter att S-ledaren Magdalena Andersson bjudit in till samtal om en tioårspakt mot gängen. På bordet väntas frågor om medborgarskap och nyrekrytering av unga dominera, enligt Expressen.

SD:s nya upplägg kallas internt "Saks", en förkortning för "Särskilda arbetsmetoder mot kriminella sammanslutningar". I praktiken innebär det att själva deltagandet i en kriminell organisation ska bli ett eget brott.

Den som har dubbelt medborgarskap ska kunna bli av med sitt svenska medborgarskap och utvisas. Den som bara har svenskt medborgarskap ska i stället fängslas.

– Samtliga som är aktiva i kriminella gäng kommer att låsas in och i de fall där det är möjligt kommer de att utvisas, säger Henrik Vinge till Expressen.

– Det här är den enskilt kraftigaste åtgärden som överhuvudtaget går att genomföra i det rättssystem vi befinner oss i, fortsätter han.

Vinge hänvisar till polisens gängkartläggning som underlag. I dag finns cirka 17.500 personer registrerade. Hur många som kan utvisas är oklart, men Vinge säger att partiet räknar med minst 3.000.

Henrik Vinge beskriver förslaget som en "dödsstöt" mot gängen och menar att det är anpassat för svenska förhållanden. Han jämför det med italienska maffialagar och säger att det skiljer sig från amerikansk så kallad Ricolagstiftning.