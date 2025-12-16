© SVT
 

Joakim Lundells traumatiska barndomsminnen kom när han var 31

Inrikes. Joakim Lundell har i åratal inför stor publik anklagat sin mamma för grova övergrepp i barndomen. Nu framgår i SVT:s Dokument inifrån att de mest dramatiska minnena enligt Lundell själv dök upp först när han var 31 år.

I SVT-serien om Joakim Lundell granskas hans uppgifter om att bevis för påstådda tortyrliknande övergrepp ska finnas i journaler från socialtjänsten och BUP.

Men när "Dokument inifrån" i det sista avsnittet går igenom dokumentation som sträcker sig över mer än 20 år hittar redaktionen inget som styrker de händelser Lundell berättat om.

– Det är rena rama lögnhistorier, säger Annika Berg, Joakim Lundells mamma, i programmet.

I ett telefonsamtal som Lundell inte vet spelas in får han frågor om att mycket tycks sammanfalla med att han fick ut socialtjänsthandlingar år 2016.

– Det var då mina minnen började. Därför kraschade jag när jag läste papperna, för det dök upp saker jag inte vet var de kom ifrån, säger Lundell.

I programmet uppges också att vare sig TV4 eller förlaget bakom den självbiografiska boken "Monster" kände till att minnena var nya när boken och senare tv-produktioner byggde vidare på berättelsen.

– Det är klart att det hade förändrat saken, säger Anders Sjöqvist, som var förläggare till boken, till SVT.

TV4:s programchef Mia Lindqvist kommenterar uppgiften om minnenas tidpunkt så här:

– Jo, det gör det. Jag har aldrig hört talas om detta tidigare, det är svårt att kommentera.

