"Abrupt" slut på möte med Zelenskyj när Trump sa nej till Tomahawks

Zelenskyj hade hoppats resa hem med löften om det nya vapensystemet men de drömmarna rusades under mötet.

I stället mötte han en Trump som, efter ett långt samtal med Rysslands president Vladimir Putin dagen innan, hade ställt in siktet på fred och diplomati. Enligt källorna klargjorde Trump att han anser att leveranser av Tomahawks skulle kunna undergräva fredsförsöken.

En av Axios källor beskriver mötet som ”inte lätt”, den andra som ”dåligt”.

– Ingen skrek, men Trump var tuff, säger den första.

– Trump kom med flera starka uttalanden under mötet och ibland blev det lite känslosamt, säger den andra.

Samtalet mellan ledarna varade i två och en halv timme och avslutades "abrupt" när Zelenskyj fått klart för sig att det inte blir några Tomahawks.

– Jag tror vi är klara. Vi får se vad som händer nästa vecka, ska Trump ha sagt, med hänvisning till kommande samtal mellan USA och Ryssland.

Svenska krigshökar reagerade negativt på beskedet.

"Trump har gjort det igen. Backat från hot som han utfärdat mot Putin och i stället låtit honom slippa undan", skriver Wolfgang Hansson, en neokonservativ analytiker och utrikeskommentator, i Aftonbladet.

Enligt Axios planerar han att träffa Putin i Budapest inom de närmaste två veckorna.

Under mötet ska Trump ha redogjort för sitt telefonsamtal med Putin och betonat att USA:s nuvarande diplomatiska förslag är att kriget ska avslutas med frontlinjerna frusna där de står – ett förslag som är svårt för Ukraina att acceptera och som EU-länderna försöker att få Ryssland att vägra acceptera, genom att hota att placera en EU-styrka på gränsen om det blir fred.

Efter mötet skrev Trump på sin plattform Truth Social att samtalet med Zelenskyj varit ”intressant” och ”vänligt”.

"Jag har sagt åt både Zelenskyj och Putin att det är dags att stanna där de är. Låt båda utropa seger, låt historien avgöra", skrev han.

Zelenskyj höll direkt efter mötet ett samtal med flera krigssugna EU-ledare. Enligt en källa var EU-höjdarna förbryllade över Trumps plötsliga omsvängning.

Kort därefter kom en rad samordnade uttalanden från EU-regeringar till stöd för Ukraina – en tydlig signal om att mötet i Washington inte gått som Zelenskyj och EU hoppats.

På en pressbriefing bekräftade Zelenskyj att Tomahawk-frågan hade diskuterats.

– Vi har beslutat att inte tala offentligt om det, eftersom USA vill undvika en upptrappning, sade han.

På frågan om han var optimistisk svarade han kort:

– Jag är realistisk.

I själva verket, enligt Axios källor, pressade Zelenskyj hårt för att få robotarna, men Trump stod på sig och visade ingen vilja att kompromissa.

Under samtalet med de europeiska ledarna föreslog Storbritanniens premiärminister Keir Starmer att man skulle samarbeta med USA för att ta fram ett fredsförslag för Ukraina baserat på Trumps så kallade 20-punktsplan för Gaza. NATO-chefen Mark Rutte föreslog ett snabbt uppföljningsmöte mellan nationella säkerhetsrådgivare under helgen.

Trump lämnade Washington för Mar-a-Lago utan att svara på pressens frågor, och Vita huset kommenterade inte uppgifterna.