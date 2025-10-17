© Pressbild/Regeringen
Jämställdhetsminister Nina Larsson.

Regeringen kräver att svensk samtyckeslag införs i hela EU

Publicerad 17 oktober 2025 kl 13.10

Inrikes. Sveriges kontroversiella samtyckeslag från 2018 kriminaliserar sexuellt umgänge där det inte förekommit ett uttryckligt samtycke inför varje nytt moment. Nu vill jämställdhetsminister Nina Larsson (L) att en gemensam samtyckeslagstiftning införs i hela EU.

När unionens jämställdhetsministrar möts i Luxemburg i dag tänker Nina Larsson lyfta frågan, enligt Aftonbladet.

Sedan den 1 juli 2018 bygger den feministiska svenska lagstiftningen om våldtäkt på avsaknad av uttryckligt samtycke, vilket gör att vanliga sexuella umgängen utan våld, hot eller inslag av utsatt situation numera som huvudregel utgör våldtäkt, eftersom det är ovanligt att samlag utövas med uttryckliga samtycken inför varje nytt moment.

Kvinnor som har frivilligt sex med en man har därmed som huvudregel rätt att få mannen dömd för våldtäkt. Det är fortfarande upp till kvinnan att anmäla, men anmälningar för denna typ av så kallad oaktsam våldtäkt har blivit allt mer vanligt på senare år.

Jämställdhetsministern hävdar att lagen är en succé och måste exporteras på grund av att det förekommer strypsex i samhället.

”Det finns en avsevärd risk för att synen på våld och våldtäkt nu normaliseras. Förekomsten av strypvåld i sexuella syften är någonting som många aktörer menar är mainstream och det här behöver vi åtgärda. Därför tänker jag idag lyfta behovet av att vi stärker upp samtyckeslagstiftning över hela Europa. Det här är utmaningar som vi står inför gemensamt. Vi måste också möta dessa utmaningar gemensamt. Vi behöver se till att få till en europeisk samtyckeslag”, skriver Nina Larsson i en kommentar till Aftonbladet.

Att strypa någon utan samtycke är emellertid redan brottsligt, vare sig man har någon svensk samtyckeslag eller inte.

