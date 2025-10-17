Krigshöken John Bolton åtalas – Trump: "En dålig människa"

Det rör sig om åtta åtalspunkter gällande överföring av försvarshemligheter och tio punkter gällande otillåtet innehav.

Justitiedepartementet uppger att maxstraffet är tio år per punkt, men att ett faktiskt straff lär bli betydligt lägre enligt praxis.

– Jag visste inte om det. Han är en dålig människa, sade president Donald Trump när han fick frågor om åtalet vid ett evenemang i Vita huset.

– Jag tycker att han är en dålig människa, ja, en dålig människa. Tråkigt, men så är det.

John Bolton är känd för att förespråka krig som lösning på olika problem i tid och otid. Han fick jobb som nationell säkerhetsrådgivare i Trumps första regering på inrådan av Trumps toppfinansiärer, Israelaktivisterna paret Adelson.

Justitieminister Pam Bondi kommenterar åtalet i ett uttalande:

”Det finns bara en rättsordning för alla amerikaner. Den som missbrukar sin makt och äventyrar vår nationella säkerhet ska hållas ansvarig. Ingen står över lagen.”

FBI-chefen Kash Patel uppger i ett skriftligt uttalande att Bolton åtalas sedan byråns utredning visat att han ”ska ha överfört topphemlig information via privata nätkonton och förvarat dokumenten hemma i direkt strid med federal lag”.

Åklagarna hävdar att Bolton delat uppgifter om sitt arbete i Vita huset – uppgifter som var hemliga upp till nivån Top Secret/SCI – med två släktingar utan säkerhetsprövning, samt lagrat materialet i hemmet i Montgomery County, Maryland. FBI genomsökte hans bostad och kontor i augusti.

Bolton tillbakavisar anklagelserna och kallar åtalet politiskt motiverat:

”Donald Trumps hämnd mot mig började redan då, fortsatte när han försökte stoppa min bok The Room Where It Happened före valet 2020, och har nu lett till att jag blivit nästa mål för att använda justitiedepartementet som vapen mot sina fiender.”

Hans advokat Abbe Lowell säger att ärendet ”utreddes och avslutades för flera år sedan” och att det handlar om delar av Boltons personliga dagböcker som enligt honom är oklassificerade.

Enligt NBC News källor väntas Bolton överlämna sig till myndigheterna på fredagen och därefter ställas inför en domare för en första förhandling.