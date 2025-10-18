Tyskt regeringsparti splittrat – Merz pressas att samarbeta med AFD

Utrikes. Den tyska debatten om ”brandväggen” mellan kristdemokraterna CDU och högerpartiet AFD påminner starkt om den svenska decemberöverenskommelsen mot SD mellan 2014 och 2022. Men nu vill ledande CDU-företrädare häva den tyska versionen av avtalet – trots att det gett CDU makten på nationell nivå.

Även i Tyskland handlar det nu om samma sak: ett etablissemang som hellre samarbetar över blockgränsen än med det största oppositionspartiet.

Förbundskansler Friedrich Merz säger enligt Junge Freiheit att han tänker stå fast vid linjen – trots allt högre röster inom hans eget parti som kräver förändring.

– Vi kommer att tydligare markera skillnaderna mellan oss och AFD, säger Merz till Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Föreställningen att CDU och AFD skulle kunna bedriva gemensam politik är, enligt honom, ”en falsk berättelse”.

Men tålamodet börjar tryta bland många kristdemokrater, särskilt i de östra delstaterna där AFD numera är största parti.

Tidigare partigeneralen Peter Tauber, ex-ministern Karl-Theodor zu Guttenberg och den konservative idépolitikern Andreas Rödder menar alla att avståndstagandet är både meningslöst och skadligt.

Även delstatsledare börjar öppet protestera. I Thüringen säger CDU-gruppledaren Andreas Bühl till Bild:

– Om ett lagförslag är rimligt av sakliga skäl, är det ingen anledning att dra tillbaka det bara för att det får stöd från politiska ytterkanter. Politik ska inte styras av vem som applåderar.

Från Sachsen kräver partiets gruppledare Christian Hartmann att CDU ”måste hitta sin egen position bortom alla brandväggsdebatter och sedan genomföra den konsekvent”. Partisekreteraren Tom Unger konstaterar torrt att isoleringen av AFD ”inte har gjort dem svagare”.

Trots det säger Merz att linjen ligger fast. Partiets presidium samlas på söndag för att diskutera frågan igen.

I flera östtyska delstater leder AFD nu klart över CDU i opinionsmätningarna – något som gör diskussionen om brandväggen allt svårare att tysta.

