© Olaf Kosinsky
Friedrich Merz.

Merz anklagas för rasism efter kommentar om "stadsbilden"

Publicerad 17 oktober 2025 kl 18.52

Utrikes. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz får hård kritik efter att ha kopplat invandringen till ”problem i stadsbilden”. Utspelet, som kom vid en pressträff i Potsdam, har utlöst en störtskur av rasistanklagelser från medier och politiker på vänsterkanten.

Friedrich Merz pratade på pressträffen om att regeringen har lyckats reducera antalet asylsökare och att man tar kampen mot Alternativ för Tyskland, AFD.

– Men vi har naturligtvis fortfarande det här problemet i stadsbilden, och därför arbetar inrikesministern nu med att i mycket stor omfattning möjliggöra och genomföra återvändanden, fortsatte Merz.

Gröna toppar gick snabbt ut och kallade uttalandet rasistiskt. Partiledaren Felix Banaszak beskriver Merz som ”farlig” och hans ord ”ovärdiga en kansler”. EU-parlamentarikern Erik Marquardt skriver att ”kanslern borde be om ursäkt för denna rasistiska urspårning”.

”Att kalla människor med annan hudfärg för ett ’problem i stadsbilden’ är helt enkelt rasism”, fortsätter han.

Från sitt eget parti CDU får Merz dock stöd. Jan Philipp Burgard, chefredaktör på Die Welt som står partiet nära, skriver att kritikerna borde ”ta en promenad genom Duisburg” och hänvisar till ordningsproblem och otrygghet. Han skriver vidare att människor i hela landet talar om hur städernas utseende förändras och pekar på mätningar där invandring är tyskarnas största bekymmer.

"Den allmänna ordningen är inte lika urholkad överallt som i Duisburg, men över hela Tyskland diskuterar folk den förändrade stadsbilden vid matbordet, konferensbordet eller stammisbordet", skriver Burgard.

