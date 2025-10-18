Kinesisk uppfinning ska kunna se USA:s alla Stealth-plan

Enligt den kinesiska public service-tidningen South China Morning Post handlar det om en ultrasensitiv fyrkanalig detektor som kan fånga upp enstaka fotoner, alltså ljusets minsta energienhet. Uppfinningen beskrivs som ”världens första” i sitt slag och kan enligt Kina användas både inom kommunikation och försvar.

Detektorn utvecklades av Quantum Information Engineering Technology Research Center i Anhui-provinsen. Forskarna menade att massproduktionen gör landet självförsörjande inom centrala komponenter för kvantinformationsteknik.

Att urskilja en enda foton liknas i kinesiska medier vid att höra ljudet av ett sandkorn som faller under ett åskoväder. Tekniken ska göra det möjligt att upptäcka även de svagaste signaler – något som är avgörande för kvantradar och kvantkommunikation.

Traditionella radarer har svårt att upptäcka stealthflyg eftersom dessa absorberar eller avleder radarsignaler. Kvantradar fungerar däremot genom att sända ut fotoner vars kvanttillstånd förändras när de reflekteras mot ett mål. När dessa fotoner återvänder kan radarn analysera förändringen och avslöja flygplanets position, även om det försöker vilseleda systemet.

Kinesiska forskare hävdade att kvantradar dessutom kräver mindre energi och kan installeras på flera typer av plattformar. Den fyrkanaliga detektorn ska även förbättra räckvidden och precisionen jämfört med tidigare versioner – bland annat den kvantradar som Kina uppgav sig ha utvecklat redan för flera år sedan med en räckvidd på cirka 100 kilometer.

Enligt Science and Technology Daily, som ges ut av Kinas vetenskapsministerium, är den nya detektorn bara en niondel så stor som motsvarande utrustning i resten av världen. Nästa steg, säger forskarna, är att skapa helt inhemska lösningar för kvantkommunikation och försvarssystem.

Samtidigt gav USA nyligen klartecken till flottans nya stridsflyg av sjätte generationen, rapporterar Reuters. Flygplanet får förbättrade förmågor jämfört med dagens F-22 och F-35, och det amerikanska flygvapnet hoppas kunna lyfta sitt första exemplar – kallat F-47 – redan 2028. Boeing har enligt uppgift redan påbörjat arbetet.

Utvecklingen markerar ett nytt steg i kapprustningen mellan stormakterna, där både USA och Kina satsar på snabbare, mer smygande och tekniskt avancerade stridsflyg.