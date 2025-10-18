© 
 

Uppsala avspärrat på grund av bombrisk

Publicerad 18 oktober 2025 kl 09.41

Inrikes. Ett misstänkt farligt föremål har hittats i Uppsala på lördagsmorgonen. Polisen har spärrat av ett större område och uppmanar boende att hålla sig inomhus.

Dela artikeln

Polisen har gjort bedömningen att föremålet anses vara skarpt.

– Vi skickade flertalet patruller till platsen och efter initiala bedömningen togs beslutet att upprätta avspärrningar som var ganska omfattande, säger Stefan Larsson, presstalesperson hos polisen i region Mitt, till Aftonbladet.

Ett viktigt meddelande till allmänheten, VMA, har gått ut och boende i området har "inrymts".

Nationella bombskyddet är på väg till platsen för att hantera föremålet. Det är ännu oklart vad det rör sig om. En förundersökning om försök till grov allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva föremål har inletts.

Händelsen påverkar trafiken i staden och har också fått konsekvenser för dagens Uppsala Marathon.

Vi är inga rasister: Dottern till pensionären som kördes ihjäl av jublande afrikaner

"Förnedringsritualen" efter bestialiska nöjesmordet. Anklagas för att "spotta på sin fars grav".0 Plus

Invandrarkaos när Youtube-profil besökte Norge

Liknande skräckscener även i Sverige. "Jag kommer aldrig att komma tillbaka till det här jävla landet."0 Plus

50 år sedan: De beslutade att Sverige skulle bli en mångkultur

De ansvariga är "fortfarande stolta" över kuppen – som krossade vårt land. Han är doldisen som satte igång maskineriet.0 Plus

Nyheter från förstasidan

"Jag hatar honom": Mohamed våldtog Meya, 16 – slipper utvisning

Överfölls i gångtunnel – stöter på våldtäktsmannen i skolan. Våldtäkten pågick inte tillräckligt länge för utvisning, enligt hovrätten.0 

Ekonominyheter

Trots politiska löften – fler tvivlar på höjda bopriser

Räntesänkningar, upplättade låneregler och slopat vinstkrav på SBAB.. Trots makthavarnas ansträngningar tvivlar de flesta.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.