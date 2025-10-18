Uppsala avspärrat på grund av bombrisk

Polisen har gjort bedömningen att föremålet anses vara skarpt.

– Vi skickade flertalet patruller till platsen och efter initiala bedömningen togs beslutet att upprätta avspärrningar som var ganska omfattande, säger Stefan Larsson, presstalesperson hos polisen i region Mitt, till Aftonbladet.

Ett viktigt meddelande till allmänheten, VMA, har gått ut och boende i området har "inrymts".

Nationella bombskyddet är på väg till platsen för att hantera föremålet. Det är ännu oklart vad det rör sig om. En förundersökning om försök till grov allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva föremål har inletts.

Händelsen påverkar trafiken i staden och har också fått konsekvenser för dagens Uppsala Marathon.