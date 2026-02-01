© NordNordWest
 

Afrikan drog ut flicka framför tåg i Tyskland

Publicerad 1 februari 2026 kl 13.37

Utrikes. En 18-årig kvinna mördades på en tunnelbanestation i Hamburg efter att ha dragits ut framför ett inkommande tåg av en afrikan. Även gärningsmannen omkom. Händelsen inträffade sent på torsdagskvällen, skriver Bild.

Dela artikeln

Den 18-åriga flickan dog på tunnelbanestationen Wandsbek Markt i Hamburg.

En 25-årig man från Sydsudan, som enligt uppgifter var berusad och okänd för kvinnan, bar ut henne framför ett tåg som körde på dem. Båda avled på plats.

Ett vittne uppger att mannen skrek "jag tar dig med mig" innan han grep tag i kvinnan.

Andra vittnesmål beskriver hur mannen ska ha rört sig fram och tillbaka på perrongen en tid före dådet.

Enligt uppgifter i tysk press hade mannen tidigare varit frihetsberövad för våldsamt beteende men släppts av polis bara dagar före händelsen.

Juristen och debattören Eva Vlaardingerbroek skriver på X att mannen var kvotflykting och anlände till Tyskland under 2024.

I augusti inträffade ett liknande fall i Friedland i Tyskland, där en 31-årig man knuffade en 16-årig flicka framför ett tåg.

Flickan avled, och mannen greps två veckor senare. Han bedöms enligt uppgifter få rättspsykiatrisk vård.

Kvinnans beteende i Malmö väcker avsky

Virala klippet förbryllar och chockar. "Dra åt helvete vilken vidrig människa."0 Plus

Psykologisk studie: Politiskt korrekta svenskar klarar inte av att tolka fakta om invandrare och brott

Låter ideologin styra förståelsen för statistik. Över 1.000 svenskar deltog i det vetenskapliga experimentet.0 Plus

IQ-frågan

Studie: Somaliers IQ ännu lägre än man tidigare trott

Arabiska och afrikanska forskare bestämde sig för att undersöka frågan grundligt. Resultaten från IQ-testerna är – minst sagt – nedslående.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Kronprinsessan i Norge hade också kontakt med Epstein

Många intima mejl läckta. Konstaterade dock att den tidigare sexdomen ”inte ser bra ut :)”.0 

Ekonominyheter

Trump ska nominera Bilderberg-profil till ny Fed-chef

Ronald Lauders svärson ser ut att få prestigefulla uppdraget.. "Det blir någon som är mycket respekterad."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.