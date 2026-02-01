Afrikan drog ut flicka framför tåg i Tyskland

Den 18-åriga flickan dog på tunnelbanestationen Wandsbek Markt i Hamburg.

En 25-årig man från Sydsudan, som enligt uppgifter var berusad och okänd för kvinnan, bar ut henne framför ett tåg som körde på dem. Båda avled på plats.

Ett vittne uppger att mannen skrek "jag tar dig med mig" innan han grep tag i kvinnan.

Andra vittnesmål beskriver hur mannen ska ha rört sig fram och tillbaka på perrongen en tid före dådet.

Enligt uppgifter i tysk press hade mannen tidigare varit frihetsberövad för våldsamt beteende men släppts av polis bara dagar före händelsen.

Juristen och debattören Eva Vlaardingerbroek skriver på X att mannen var kvotflykting och anlände till Tyskland under 2024.

I augusti inträffade ett liknande fall i Friedland i Tyskland, där en 31-årig man knuffade en 16-årig flicka framför ett tåg.

Flickan avled, och mannen greps två veckor senare. Han bedöms enligt uppgifter få rättspsykiatrisk vård.