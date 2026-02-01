© Justice.gov
 

Epstein-filerna skakar Slovakiens regering

Publicerad 1 februari 2026 kl 12.56

Utrikes. Miroslav Lajčák avgår som nationell säkerhetsrådgivare för Slovakiens premiärminister efter att hans namn och korrespondens med den avlidne amerikanske finansmannen Jeffrey Epstein framkommit i de nya Epstein-filerna.

Dela artikeln

Materialet, som släppts av amerikanska justitiedepartementet och publicerats i delar av internationell press, visar e-postkonversationer mellan Lajčák och Epstein där formuleringar om olika “girls” förekommer.

I ett uttalande säger Lajčák att kommunikationen varit informell och social, och att han haft kontakter med Epstein i diplomatiska sammanhang.

Han förnekar att han deltagit i något olagligt eller oetiskt.

“Det handlade om sociala och vänskapliga meddelanden, inte något brottsligt”, säger han enligt Euractiv.

Premiärminister Robert Fico accepterade avgången och kallade Lajčák en erfaren diplomat, samtidigt som han kritiserade mediernas rapportering.

Oppositionen i Bratislava menade däremot att avslöjandena var oroande och skadade förtroendet för regeringen.

Journalister i flera länder rapporterar att Lajčáks namn förekommer frekvent i de offentliggjorda dokumenten, men att detta i sig inte utgör någon juridisk bevisning för medverkan i brottslig verksamhet.

Dokumentmaterialet omfattar dessutom korrespondens med många andra kända och okända personer.

Kvinnans beteende i Malmö väcker avsky

Virala klippet förbryllar och chockar. "Dra åt helvete vilken vidrig människa."0 Plus

Psykologisk studie: Politiskt korrekta svenskar klarar inte av att tolka fakta om invandrare och brott

Låter ideologin styra förståelsen för statistik. Över 1.000 svenskar deltog i det vetenskapliga experimentet.0 Plus

IQ-frågan

Studie: Somaliers IQ ännu lägre än man tidigare trott

Arabiska och afrikanska forskare bestämde sig för att undersöka frågan grundligt. Resultaten från IQ-testerna är – minst sagt – nedslående.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Kronprinsessan i Norge hade också kontakt med Epstein

Många intima mejl läckta. Konstaterade dock att den tidigare sexdomen ”inte ser bra ut :)”.0 

Ekonominyheter

Trump ska nominera Bilderberg-profil till ny Fed-chef

Ronald Lauders svärson ser ut att få prestigefulla uppdraget.. "Det blir någon som är mycket respekterad."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.