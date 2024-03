Afroamerikansk konservativ stjärna tvingas bort efter anklagelser om antisemitism

Daily Wire grundades av Ben Shapiro, en ortodox jude som intensivt försvarar Israels agerande i Gaza.

En av de mest populära programledaren i nätverket har varit Candace Owens, en konservativ afroamerikansk kvinna.

När Candace Owens nyligen började kritisera Israels krigföring blev det minst sagt dålig stämning, och i en läckt video i november gick Shapiro till rasande attack mot sin skyddsling och kallade hennes uttalanden för "skamliga".

Candace Owens, som är djupt troende kristen, svarade att man "inte kan tjäna både Gud och mammon".

Därefter har Owens intensifierat sin kritik mot Israel – och även mot judiska makthavare i USA. Hon har också hamnat i en infekterad konflikt med den inflytelserike rabbinen Shmuley Boteach, som anklagar henne för att vara "judehatare". Candace Owens har svarat med att kalla Shmuley för en "ohelig rabbi" och hans dotter för en "hagga". Hon har pekat på att rabbinen driver en sexbutik med buttplugs tillsammans med dottern och att de två har trakasserat henne i två år.

Hon har också nyligen uttryckt att det finns en "liten grupp" av personer i Hollywood och även i Washington "som använder sin judiskhet för att skydda sig från all kritik".

Vad som verkar ha fått bägaren att rinna över var när Owens "gillade" ett inlägg på X som frågade rabbi Shmuley om han var "full på kristet blod". Hon debatterade också för en vecka sedan en annan rabbin som anklagade henne för antisemitism, men vägrade att backa.

I fredags meddelade Daily Wires medgrundare Jeremy Boreing att Candace Owens och mediebolaget går skilda vägar. Dagen före hade den mäktiga judiska vänsterorganisationen ADL, som motsvarar vänsterextrema Expo, pekat ut Owens för att sprida "giftig antisemitism". Hon svarade genom gå till motattack och anklaga ADL för att driva ett nätverk som går ut på att smäda motståndare.

I do not know Nick Fuentes, but you already know that. What I do know is that everyone can see what you guys are doing to me. Your pattern is well established and the world is waking up to it.

My crime is having stood up for myself against your network of smears. https://t.co/NFdTnZ5Lhm — Candace Owens (@RealCandaceO) March 21, 2024

Efter beskedet att hon lämnar Daily Mail lade Candace Owens upp ett inlägg på X med budskapet: "Ryktena stämmer – jag är äntligen fri". Hon uppger att också hon kommer att fortsätta sin verksamhet på annat sätt.

The rumors are true— I am finally free.



If you would like to support my work, you can head to https://t.co/fOcTKYQDFk where you will be directed to my locals page.



Or, you can give a gift at https://t.co/SB1L1WZYwW



There will be many announcements in the weeks to come. — Candace Owens (@RealCandaceO) March 22, 2024

En annan afroamerikansk stjärna som nyligen pekats ut som antisemit är artisten Kanye "Ye" West. I det fallet började hans konflikt med judarna med att han bar en tröja med budskapet "White Lives Matter" – detta i samarbete med just Candace Owens. West uppgav i samband med konflikten att Owens av sina överordnade inte längre "tilläts" att umgås med honom.

Kanye West tvingades nyligen göra avbön under mycket förnedrande former – något som Owens dock uppenbarligen inte har några planer på att göra.

För bara något år sedan hade antisemitanklagelserna mot Candace Owens sannolikt varit nog för att se till att hon aldrig skulle kunna arbeta inom offentligheten igen. Men idag vänder vindarna snabbt, och Candace Owens har fått stöd av både personer och organisationer på högerkanten.

You have clearly had a nervous breakdown. You go around starting fights will people and then flip out when they respond. For the sake of your family seek help. https://t.co/8NfTv0sS0k — Alex Jones (@RealAlexJones) March 24, 2024