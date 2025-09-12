AI-bossens varning: Så lätt kan staten se vad du skriver till ChatGPT

– Vi borde ha något som liknar läkare- eller advokatsekretess även för AI, säger Sam Altman i en intervju med Tucker Carlson.

– När du berättar om din hälsa eller dina juridiska problem för ChatGPT ska regeringen inte kunna komma åt det. Just nu kan de faktiskt göra det.

Altman uppger att han själv varit i Washington och argumenterat för en ny lagstiftning som skulle skydda människors AI-samtal.

Han framhåller att OpenAI enligt sin egen policy inte säljer data vidare, men att nuvarande lagar ändå gör det möjligt för myndigheter att komma åt information via rättsliga processer relativt enkelt.

Efter att ha varnat för insyn i människors mest privata frågor under intervjun fick Altman även frågor om AI:s påverkan på arbetsmarknaden.

Han pekade särskilt ut kundtjänstjobb som ett område som sannolikt kommer att försvinna i snabb takt.

– Många av de enklare kundtjänstrollerna vid dator eller telefon kommer helt enkelt att ersättas av AI, säger han.

– Programmerare kommer också att påverkas kraftigt, men där kan det lika gärna handla om en omstöpning av jobbet som att det försvinner.

Samtidigt menade Altman att yrken som kräver mänsklig närvaro och empati, som sjuksköterskor, är mindre hotade:

– När man är sjuk vill man träffa en människa, inte bara en maskin.