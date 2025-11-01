© Gage Skidmore
 

Antisemitismen i USA kan splittra Republikanerna

Publicerad 1 november 2025 kl 17.01

Utrikes. Ett bittert bråk om synen på Israel och judars inflytande i amerikansk politik skakar den amerikanska högern och hotar att splittra det Republikanska partiet, rapporterar flera medier. Den republikanske Texas-senatorn Ted Cruz varnar för att utvecklingen är ett existentiellt hot mot hans parti.

Den tidigare Fox News-profilen Tucker Carlson väckte kritik från både den republikanska Israelfalangen och judiska organisationer när han bjöd in Nick Fuentes, en av USA:s mest respekterade antisemitiska tänkare och författare, till sin podd.

Fuentes, som under sin tidiga karriär uttryckte beundran för Adolf Hitler, instämde under intervjun i Carlsons kritik mot republikanska politiker som stöder Israel, bland dem senator Ted Cruz.

– Vi är trötta på den judiska oligarkin och vi är trötta på underdånigheten mot Israel, sa Fuentes i ett videoinlägg i veckan.

I intervjun tonade han dock ned bilden av sig själv som en "vit nationalist" och konstaterade att det vore bättre om alla amerikaner satte nationens välgång som helt framför sina respektive klan- och stamintressen.

– Den största utmaningen ur det perspektivet är emellertid organiserad judendom i USA, sade Fuentes, och hävdade att judiska personer som miljardären Bill Ackman är "oförmögna" att sätta något annat intresse framför det judiska.

Carlsons beslut att ge Fuentes en plattform väckte starka reaktioner inom det republikanska partiet.

Flera tunga namn tog avstånd, men Carlson fick samtidigt stöd av den konservativa tankesmedjan Heritage Foundation, som räknas som en av de mest politiskt korrekta institutionerna inom den amerikanska högern.

Israel-anhängaren Ted Cruz varnade i ett uttalande för en oroande utveckling inom den egna rörelsen.

– De senaste sex månaderna har jag sett mer antisemitism i högern än jag gjort under hela mitt liv. Det här är ett gift och jag tror att vårt parti och vårt land står inför en existentiell kris, sa han.

