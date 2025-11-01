Antisemitismen i USA kan splittra Republikanerna

Den tidigare Fox News-profilen Tucker Carlson väckte kritik från både den republikanska Israelfalangen och judiska organisationer när han bjöd in Nick Fuentes, en av USA:s mest respekterade antisemitiska tänkare och författare, till sin podd.

Fuentes, som under sin tidiga karriär uttryckte beundran för Adolf Hitler, instämde under intervjun i Carlsons kritik mot republikanska politiker som stöder Israel, bland dem senator Ted Cruz.

– Vi är trötta på den judiska oligarkin och vi är trötta på underdånigheten mot Israel, sa Fuentes i ett videoinlägg i veckan.

I intervjun tonade han dock ned bilden av sig själv som en "vit nationalist" och konstaterade att det vore bättre om alla amerikaner satte nationens välgång som helt framför sina respektive klan- och stamintressen.

– Den största utmaningen ur det perspektivet är emellertid organiserad judendom i USA, sade Fuentes, och hävdade att judiska personer som miljardären Bill Ackman är "oförmögna" att sätta något annat intresse framför det judiska.

Carlsons beslut att ge Fuentes en plattform väckte starka reaktioner inom det republikanska partiet.

Flera tunga namn tog avstånd, men Carlson fick samtidigt stöd av den konservativa tankesmedjan Heritage Foundation, som räknas som en av de mest politiskt korrekta institutionerna inom den amerikanska högern.

"In the last six months, I've seen more antisemitism on the right than I have in my entire life. This is a poison, and I believe we are facing an existential crisis in our party and in our country."



- Senator @TedCruz at the RJC Leadership Summit in Las Vegas pic.twitter.com/ZZ1j8mMTch — RJC (@RJC) October 31, 2025

Israel-anhängaren Ted Cruz varnade i ett uttalande för en oroande utveckling inom den egna rörelsen.

– De senaste sex månaderna har jag sett mer antisemitism i högern än jag gjort under hela mitt liv. Det här är ett gift och jag tror att vårt parti och vårt land står inför en existentiell kris, sa han.