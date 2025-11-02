Därför är det nästan säkert att Stegra går i konkurs

Blomgren säger till Epoch Times att bolaget förlorar omkring tre miljarder kronor i månaden och att det kommer ta flera år innan produktionen kan starta.

Med den takten handlar det om över hundra miljarder kronor i förluster innan stålverket ens kan sälja något.

Eftersom stål har mycket låga vinstmarginaler, omkring 10 procent, skulle Stegra behöva sälja stål för minst 1.500 miljarder kronor bara för att täcka uppstarts­förlusterna – något Blomgren beskriver som ”svårt att se hur det ska kunna gå ihop”.

Han menar att situationen påminner om Northvolt, där pensionsfonderna förlorade flera miljarder.

AMF har satsat 1,9 miljarder i Stegra, något Blomgren själv reagerade på genom att flytta sitt pensionssparande. För pensionssystemet i stort är förlusten marginell, säger han, men för de ansvariga är det ett pinsamt misslyckande.

Bodens kommun, som lånat stora summor för projektet, riskerar nu en tung skuldbörda.

Kommunen som tidigare hade låg skuldsättning kan enligt Blomgren drabbas ekonomiskt i flera decennier framöver.

Han ifrågasätter också hela idén om den gröna omställningen och menar att de metoder som politiken valt inte minskar de globala utsläppen, utan bara flyttar dem. Elbilar, solceller och vindkraft löser inte grundproblemet, säger han.

När det gäller EU:s stora vätgassatsningar ser Blomgren en risk att även dessa projekt drivs mer av bidrag än av realistiska affärsmodeller.

Han tror dock att tekniken på sikt kan få betydelse – men först efter att dagens ”hype” kraschat.

På längre sikt spår han att Europa kommer att backa från sina hårda klimatmål, bygga mer planerbar elproduktion och återvända till kärnkraft och fossil gas.

Tyskland planerar redan 26 nya gaskraftverk, konstaterar han, och ser det som osannolikt att Europa kan frigöra sig från rysk gas före 2028.