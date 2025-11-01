© Billboard
 

Rapfritt i USA-toppen – för första gången sedan 1990

Musik. För första gången på över 35 år saknas raplåtar helt i amerikanska Billboards prestigefyllda Hot 100-listas topp 40, skriver musiksajten Complex. I Sverige går genren fortfarande starkt, även om den statligt uppbackade kriminella radiorappen ser ut att vara på dekis.

I USA är den högst placerade raplåten just nu “Shot Callin” av YoungBoy Never Broke Again på plats 44.

Strax därefter följer Cardi B:s “Safe” med Kehlani och BigXthaPlug:s “Hell at Night” med Ella Langley – på plats 48 respektive 49.

Taylor Swift har knuffat undan flera raplåtar från Billboardlistan som hon dominerar med hela tolv spår från sitt nya popalbum The Life of a Showgirl.

Musikjournalisten Mark Elibert konstaterar att hiphopens kommersiella styrka har dalat. 2020 stod genren för nära 30 procent av musikmarknaden, men har i år legat kring 24 procent. Senast Hot 100 saknade rap i topp 40 var den 2 februari 1990, då Biz Markies “Just a Friend” låg precis utanför på plats 41.

Samtidigt som rappen tappar mark i USA spirar den i Sverige, där den nationella gangsterrappen och mångkulturella samhällsmodellen lagt grunden för en stark marknad.

På Spotifys svenska 40-topplista syns flera rap- och trapartister:

Jireel med “X”, BAKI$ med “UNGA I KVÄLL”, DIREKTÖREN med “SOS” och Kaptenen med “PSYKOPAT”. Även Tjuvjakt håller sig kvar med “Tusen spänn”.

Den svenska hiphopscenen tycks alltså gå på tvärs mot trenden i USA – här fortsätter rapen att hålla sig levande i toppen.

Man kan dock konstatera att den statligt uppbackade kriminella radiorappen lyser med sin frånvaro. Typiska P3-artister som 1.Cuz, Adaam, Greekazo, Dree Low, Yasin, Ant Wan eller liknande finns inte ens på den svenska listan just nu.

