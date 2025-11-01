© FT BILD/ARKIV
 

Svåraste läget för små företag på 40 år

Publicerad 1 november 2025 kl 19.08

Inrikes. 2025 blev ännu ett tufft år för Sveriges småföretagare. Trots fjolårets förhoppningar om en vändning visar årets Småföretagsbarometer den svagaste småföretagarkonjunkturen på 40 år.

Dela artikeln

Den samlade konjunkturindikatorn sjunker till –13,4, från –11 året innan, och sex av tio företagare känner oro inför framtiden. Det är sjätte året i rad som konjunkturen ligger under det historiska genomsnittet. Samtidigt finns en viss optimism inför 2026, då indikatorn väntas stiga till 60 jämfört med genomsnittet på 66.

– Att investeringsplaner pausas eller ställs in är ofta en följd av osäkerhet. Företagen väger riskerna noggrant och prioriterar att hålla likviditeten intakt. Det är ett mönster vi känner igen från tidigare lågkonjunkturer, men också ett beteende som kan vända snabbt när förtroendet återkommer, säger Jörgen Kennemar, företagarekonom på Swedbank.

Lönsamheten fortsätter att försvagas. Endast 77 procent av företagen uppger att de har god lönsamhet, jämfört med 84 procent i fjol. Andelen som har marginaler nog för framtida investeringar har fallit till 42 procent, medan 22 procent nu har svårt att få verksamheten att gå ihop.

– Nedgången i lönsamhet är ett tecken på att marginalerna krymper i takt med att ett högt kostnadstryck bitit sig fast. Många företag väljer att avvakta med investeringar tills de ser stabilare efterfrågan och lägre räntor. Det är rationellt, men innebär samtidigt att återhämtningen riskerar att dra ut på tiden, säger Björn Elfstrand, vd för Sparbankernas Riksförbund, i ett pressmeddelande.

Den svaga efterfrågan är nu det största tillväxthindret enligt 24 procent av företagen, följt av kompetensbrist på 15 procent. Nästan var tredje företagare oroar sig mest för kraftigt minskad efterfrågan.

– Att efterfrågan nu lyfts fram som det största tillväxthindret visar att återhämtningen går trögt. Det är en signal om att hushållen håller hårt i plånboken och att företagen därmed får allt svårare att växa på hemmamarknaden. För att konjunkturen ska vända krävs ett tydligt skifte i konsumtionsmönstren, säger Karl Ernlund, chefsekonom på Företagarna.

Bara svenskar när SVT rapporterar om elever som inte kan svenska

Inslaget får hård kritik. "Ni är så j-vla genomskinliga."0 Plus

Somaliern: Vi försörjer oss på bidragen för våra nio barn

Efter snyftreportaget i GP. Joakim Lamotte ställde kompletterande fråga till jättefamiljen.0 Plus

18 kvinnliga vakter låg med fångarna – på samma fängelse

Skandalanstalten. Tre av kvinnorna har nu själva dömts till fängelse.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Här hotas JD Vance – "kört" i valet om han viker sig för Israellobbyn

Nick Fuentes mobiliserar "10.000 groypers". America First lovar dyka upp för att motarbeta honom i viktiga delstaterna.0 

Ekonominyheter

Skattebetalarna får miljardnota för Northvolts kollaps

Jättekostnader för lönegarantier.. Ett normalt år betalar staten ut 1,6 miljarder kronor i lönegaranti totalt.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.