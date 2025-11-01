Antisemitismen i USA

Här hotas JD Vance – "kört" i valet om han viker sig för Israellobbyn

Publicerad 1 november 2025 kl 18.45

Utrikes. Israelkritikern och högeraktivisten Nick Fuentes säger i en ny video att han kommer att mobilisera tusentals anhängare mot USA:s vicepresident JD Vance om han "viker sig för Israellobbyn" och tar avstånd från America First-rörelsen.

Antisemitismen i USA

Uttalandet har väckt uppmärksamhet i amerikanska sociala medier där Nick Fuentes länge setts som en kontroversiell figur i utkanten av Trumps anhängarskara, men efter Israels allt mer omdebatterade krigföring i Gaza har Fuentes fått desto mer uppmärksamhet.

Nu riktar han sig direkt till vicepresidenten JD Vance med ett direkt hot om att sabotera hans planer på att bli Republikanernas presidentkandidat 2026.

– Om JD Vance bestämmer sig för att ta avstånd från America First. Om han signalerar till Israellobbyn att han är lojal med Israel First-rörelsen, då kommer vi inte att stödja honom, säger Fuentes.

– Vi kommer att dyka upp i Iowa, i New Hampshire, i Nevada och South Carolina för att se till att det är kört för hans nominering (till presidentkandidat i Republikanernas primärval, FT:s anm.)

Fuentes hävdar att Vance just nu utsätts för hårt tryck från vad han kalla "Israel First-lobbyn" och "7.000-dollar-klubben" som enligt honom kräver lojalitet i utbyte mot kampanjbidrag.

– De kommer att vara på honom och säga: om du inte står med oss, får du inga pengar. Men vi kommer att stå emot, säger han.

I klippet vände sig Fuentes direkt till JD Vance och påstår att denne riskerar att förlora stödet från gräsrötterna om han försöker distansera sig från den miljö som Fuentes själv leder.

– JD Vance, du gillar inte mig, jag gillar inte dig, visst. Men om du korsar den här röda linjen, då lovar jag att jag kommer att vara där i Iowa med 10.000 groypers. Vi kommer till varje evenemang, vi kommer knacka dörr, vi kommer till och med betala för det, säger han och fortsätter:

– Om du tycker att de (Israellobbyn, FT:s anm.) har varit en plåga så ska du vet att vi kommer att vara en ännu större plåga. För vi är fler och det vi vill, vill vi mer.

Fuentes, som tidigare uteslutits från Facebook, bankerna, Google och Youtube på grund av sin kritik mot judar och Israel, har försökt återuppbygga sitt inflytande i högerkretsar efter att ha stöttat Donald Trump under 2020 års valrörelse.

Uttalandet om JD Vance tolkas som ett försök att återpositionera sig inom den bredare MAGA-rörelsen inför primärvalen 2026.

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.