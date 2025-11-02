Polis roade sig med våld på festival – åtalas

Det var under ett ingripande enligt lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB) som situationen urartade.

En polis berättar i förhör att den nu åtalade insatsledaren redan inför festivalen – som nästan uteslutande lockar vita besökare – uppmanade kollegorna att agera hårt.

– Jag vet inte exakt hur han sa, men man fick i alla fall känslan av att ribban var väldigt låg och minsta lilla om någon gjorde något eller som stack utanför ett normalt beteende skulle de in, säger kollegan.

Beteendet visade sig direkt när polisen fick syn på en man som hade haft fräckheten att bli berusad på en musikfestival av alla ställen.

Den åtalade polisen beslutade att genast omhänderta mannen enligt lagen om omhändertagande om berusade personer och vittnen beskriver hur stämningen snabbt eskalerade när vänner till den omhändertagne protesterade.

Polismannen uppger i förhör att han "kände sig trängd" och i numerärt underläge.

Flera kollegor vittnar också om att att stämningen var uppjagad men att de ändå kände obehag över kollegans våldsanvändning under insatsen.

– Jag kunde inte sitta på två veckor. Jag fick så mycket stryk, säger en av de misshandlade, Fredrik Viktorin, till SVT, som även lagt upp filmer som visar polisens till synes omotiverade domderande på platsen.

Polismannen, som nu är omplacerad till skrivbordstjänst, erkänner sakomständigheterna men förnekar brott. Ingen av de misshandlade är misstänkt för något brott i samband med händelsen.

Rättegången i Vänersborgs tingsrätt inleds nästa vecka.

– En sådan här händelse påverkar oss på det viset att vi behöver utvärdera och dra lärdomar och slutsatser av hur vi ska utveckla vår verksamhet, säger Jens Börretzen, lokalpolisområdeschef i östra Fyrbodal, till SVT.

– Vad vi dragit för lärdomar specifikt från den här händelsen får vi titta närmare på när rättsprocessen är klar.