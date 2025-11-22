Åkesson om kravet på ministerposter: "Kan inte misstolkas"

Sverigedemokraterna samlas just nu på landsdagar i Örebro. Där beslutas både den politiska inriktningen inför valåret och vilket handlingsutrymme partiledaren ska ha i regeringsförhandlingar.

Grundlinjen är: antingen ingår SD i en regering, eller så går partiet i opposition.

– Det är väldigt tydligt, det kan inte misstolkas, säger Jimmie Åkesson till TT.

I det förhandlingsmandat som landsdagarna klubbat står att partiordföranden kan välja att inte släppa fram en statsministerkandidat, oavsett parti, om SD inte fått godtagbart inflytande i regeringen.

Åkesson säger till TT att han tolkar mandatet som "ett väldigt brett mandat att hantera regeringsfrågan och förhandlingar kring den politik vi ska driva i regering efter valet".