© FT BILD/ARKIV
 

Åkesson om kravet på ministerposter: "Kan inte misstolkas"

Publicerad 22 november 2025 kl 09.37

Inrikes. Jimmie Åkesson får nu ett brett mandat att säga nej till en statsministerkandidat om SD inte får godtagbart inflytande efter valet. Grundkravet är att partiet ska ta plats i en regering med egna ministerposter.

Sverigedemokraterna samlas just nu på landsdagar i Örebro. Där beslutas både den politiska inriktningen inför valåret och vilket handlingsutrymme partiledaren ska ha i regeringsförhandlingar.

Grundlinjen är: antingen ingår SD i en regering, eller så går partiet i opposition.

– Det är väldigt tydligt, det kan inte misstolkas, säger Jimmie Åkesson till TT.

I det förhandlingsmandat som landsdagarna klubbat står att partiordföranden kan välja att inte släppa fram en statsministerkandidat, oavsett parti, om SD inte fått godtagbart inflytande i regeringen.

Åkesson säger till TT att han tolkar mandatet som "ett väldigt brett mandat att hantera regeringsfrågan och förhandlingar kring den politik vi ska driva i regering efter valet".

