© Privat
Magdalena Anderssons foto med knarklangarna.

Magdalena Andersson poserar med gängkriminella – igen

Publicerad 22 november 2025 kl 07.55

Inrikes. Ett foto på Magdalena Andersson (S) tillsammans med två dömda knarkbrottslingar i Uppsala sprids nu i sociala medier och väcker kritik. Det är inte första gången något liknande sker.

Männen dömdes 2021 för grovt narkotikabrott efter att ha hanterat omkring 3,5 kilo narkotika – och enligt flera poliskällor har de fortsatt nära kopplingar till gängkriminalitet, enligt UNT.

Magdalena Andersson vill själv inte kommentera händelsen, men hennes pressekreterare Viktor Nyberg skriver att partiledaren ofta ställer upp på bilder när människor ber om det och att han tycker att det är "olyckligt" att fotot nu kopplas till dessa omständigheter

Fotot togs enligt honom på en restaurang i Uppsala när Magdalena Andersson gjorde ett "spontant" besök för hämtmat, skriver UNT.

"Att det blev just den restaurangen var att den låg i närheten och längs vägen till ett privat besök i Uppsala. Magdalena Andersson möter, precis som många andra politiker, ofta människor i vardagen och ställer upp på bilder när någon ber om det. Det här var inget undantag. Det är olyckligt att tagna bilder nu kopplas till omständigheter som dessa", skriver Viktor Nyberg till UNT.

Statsvetaren Jenny Madestam anser dock att situationen är problematisk.

– En toppolitiker ska inte förekomma i sådana sammanhang: på bild med personer som har kriminell bakgrund, säger hon till lokaltidningen.

Det är inte första gången Andersson fastnar på bild med personer som pekats ut i kriminella miljöer. 2022 uppmärksammades att hon poserat med rapartisten Thrife Jack, känd kriminell inom gänget Dalennätverket.

Mattias Karlsson, Moderaternas gruppledare i riksdagen, skriver på X att Magdalena Andersson "fortsätter att posera leende med dömda förövare".

"Men vad känner brottsoffren när deras gärningsmän får stå bredvid landets tidigare statsminister och skratta?" fortsätter han.

