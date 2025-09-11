Åkesson skällde ut riksdagen för Bohlin-reaktionerna

Precis som i tidigare uttalanden välkomnade Åkesson först att många i det politiska etablissemanget nu markerar mot det han kallade ”osvenskt beteende”, men han ifrågasatte samtidigt varför reaktionerna dröjt tills nu.

– Varför har man sett mellan fingrarna med det här beteendet fram till nu, om man tycker att det är förkastligt? Är det bara när det drabbar makthavare, personer som man känner och kan identifiera sig med som det här är ett problem? sade Åkesson från talarstolen.

Han menade att fenomenet varit en del av vardagen för många svenskar i decennier, men att protester tidigare har avfärdats med etiketter som ”rasist” och ”främlingsfientlig”.

Han påminde också politikerna om vem det är som har infört mångkulturen.

– Offren för denna smaklösa charad går inte ens att överblicka, och för detta vilar ett mycket tungt ansvar hos många i den här kammaren, sade Åkesson.

Han nämnde dock ingenting om vem det är som ansvarar för att Sverige fortfarande fylls med 100.000 invandrare per år, men det kanske kommer i nästa anförande.