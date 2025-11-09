© USA:s justitiedepartement
USA:s justitiedepartement hävde efterlysningen av Abu Mohammed al-Julani i maj i år.

al-Qaida anländer till USA för möte med Trump – anklagas för massmord på religiösa minoriteter i Syrien

Publicerad 9 november 2025 kl 12.10

Utrikes. Syriens nye ledare Abu Mohammed al-Julani, en islamistisk terrorist som fram till maj 2025 var efterlyst av USA med en belöning på tio miljoner dollar, har anlänt till USA för sitt planerade möte med president Donald Trump i Vita huset den 10 november.

Dela artikeln

Abu Mohammed al-Julani har en tung bakgrund inom organisationer som IS och al Qaida, vilket är orsaken till att han fram till i år stod på alla USA:s sanktionslistor.

Efter att ha störtat den ryssvänlige tidigare presidenten Bashar al-Assad hamnade al-Julani dock snabbt i supermaktens goda bok, och befinner sig nu på plats i USA.

Den amerikanska journalisten Laura Loomer, som nyligen reste till den syriska gränsen, berättar att hon där träffade medlemmar av den drusiska minoriteten som drabbats hårt av Julanis styrkor.

I staden Majdal Shams dokumenterade hon vittnesmål om massmord, kidnappningar och förföljelser av druser, kristna och alawiter.

Loomer uppger att hon fick se ”fruktansvärda filmer och fotografier av mord och våldtäkter på druser” som ska ha begåtts av Julanis män, särskilt i Suwayda – huvudstaden i den drusdominerade provinsen al-Suwayda i södra Syrien.

– President Trump, kräv att Julani omedelbart upphör med massmordet på icke-muslimer i Syrien, säger Loomer i ett uttalande riktat till presidenten på X.

Hon påpekar att amerikanska skattepengar skickades till Syrien den 27 oktober för att bistå druser och kristna med humanitär hjälp.

– Vi skulle inte behöva sända den hjälpen om Julani och hans IS-upprorsmän slutade begå islamistiska terrorhandlingar mot de icke-muslimer som lever under hans styre, fortsätter hon.

– Amerikanska tjänstemän kan inte skaka hand med en jihadist i Ovala rummet medan ett folkmord mot druserna pågår inför våra ögon, säger Loomer.

Hon avslutar:

– Tiden för moralisk klarhet och handling är nu. USA måste stå upp mot islamistisk terrorism och tvinga Julani att stoppa sina illdåd mot oskyldiga människor.

De är Europas värsta invandrargrupper

Folkslagen som EU-invånarna skyr mest. Stor kartläggning i prestigefulla Nature.0 Plus

Afghansk landslagsspelare på rymmen efter att ha våldtagit svenska 14-åringar vid sopstation

Fotbollsprofilen har hyllats som integrationsföredöme. Ena flickan började kräkas – han fortsatte ändå.0 Plus

Är det här Hitler – tio år efter hans död?

CIA jagade naziledaren i Sydamerika – långt efter "självmordet" i bunkern. Det visar hemliga dokument som nu för första gången offentliggörs.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Kvinna i 70-årsåldern till sjukhus efter våldtäkt

Gärningsmannen slog till i villaområde i Vellinge. Ingen är gripen och det finns ännu ingen misstänkt.0 

Ekonominyheter

Inflationen ligger still: "Oväntat"

Dödläget.. "De flesta prognosmakare hade räknat med att inflationen skulle fortsätta nedåt."0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.