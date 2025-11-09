al-Qaida anländer till USA för möte med Trump – anklagas för massmord på religiösa minoriteter i Syrien

Abu Mohammed al-Julani har en tung bakgrund inom organisationer som IS och al Qaida, vilket är orsaken till att han fram till i år stod på alla USA:s sanktionslistor.

Efter att ha störtat den ryssvänlige tidigare presidenten Bashar al-Assad hamnade al-Julani dock snabbt i supermaktens goda bok, och befinner sig nu på plats i USA.

Den amerikanska journalisten Laura Loomer, som nyligen reste till den syriska gränsen, berättar att hon där träffade medlemmar av den drusiska minoriteten som drabbats hårt av Julanis styrkor.

I staden Majdal Shams dokumenterade hon vittnesmål om massmord, kidnappningar och förföljelser av druser, kristna och alawiter.

Loomer uppger att hon fick se ”fruktansvärda filmer och fotografier av mord och våldtäkter på druser” som ska ha begåtts av Julanis män, särskilt i Suwayda – huvudstaden i den drusdominerade provinsen al-Suwayda i södra Syrien.

– President Trump, kräv att Julani omedelbart upphör med massmordet på icke-muslimer i Syrien, säger Loomer i ett uttalande riktat till presidenten på X.

Hon påpekar att amerikanska skattepengar skickades till Syrien den 27 oktober för att bistå druser och kristna med humanitär hjälp.

– Vi skulle inte behöva sända den hjälpen om Julani och hans IS-upprorsmän slutade begå islamistiska terrorhandlingar mot de icke-muslimer som lever under hans styre, fortsätter hon.

– Amerikanska tjänstemän kan inte skaka hand med en jihadist i Ovala rummet medan ett folkmord mot druserna pågår inför våra ögon, säger Loomer.

Hon avslutar:

– Tiden för moralisk klarhet och handling är nu. USA måste stå upp mot islamistisk terrorism och tvinga Julani att stoppa sina illdåd mot oskyldiga människor.