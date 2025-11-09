November lika varmt som midsommar – men nu kommer kylan

Från helgen väntas kall luft dra in norrifrån och ge både minusgrader och snö i delar av landet.

Hittills har månaden varit sex till sju grader varmare än normalt i stora delar av landet, enligt SMHI:s statistik.

I Halmstad slog värmen till extra hårt – 16 grader noterades och slog det gamla novemberrekordet från 1894. Det är nästan lika varmt som årets svinkalla försommar, då temperaturen på midsommar som max steg till 19 grader, skriver Aftonbladet.

– Det vänder nedåt redan på söndag, säger SMHI:s meteorolog Toni Fuentes, som beskriver att vintertemperaturer nu tar grepp om Norrland, till tidningen.

När kalluften rör sig söderut får även Svealand och Götaland svalare väder. Temperaturerna väntas då ligga kring fem till sex grader, vilket är mer typiskt för årstiden.

Mildare luft gör dock comeback redan mitt i nästa vecka. Enligt Fuentes väntas temperaturerna då åter stiga över tio grader i södra Sverige, medan Norrland får behålla kylan några dagar till.