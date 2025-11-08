Högsta domstolen bantar socialbidragen under USA:s nedstängning

Beslutet innebär att regeringen får göra planerade delutbetalningar i stället för att tömma sina reservfonder helt.

SNAP – Supplemental Nutrition Assistance Program – ger matpengar till bidragstagare och utnyttjas av miljontals afroamerikaner.

Som namnet antyder var tanken från början att de skulle äta mer hälsosamt och inte bli så feta, men det har snarare verkat i motsatt riktning.

Beslutet kommer samtidigt som stora delar av statsapparaten står stilla på grund av ett pågående regeringsstopp, vilket redan har skapat osäkerhet kring många federala utbetalningar.

Efter beslutet agerade vissa delstater snabbt. Wisconsin och Oregon började betala ut fulla bidrag direkt, medan andra delstater väntade på klara besked från Washington. Enligt federala tjänstemän hade över ett halvdussin delstater bekräftat att vissa mottagare fått sina fulla bidragsbelopp.

– Det här handlar om att bevara programmet på längre sikt, inte att straffa någon, säger en talesperson för administrationen till nyhetsbyrån AP.

Men för många afroamerikanska storhushåll råder fortsatt osäkerhet. Fördröjda utbetalningar och otydliga besked från myndigheterna gör att familjer som inte arbetar riskerar att stå utan bekvämt stöd under veckorna framöver.

– Jag vet inte hur vi ska klara oss om pengarna inte kommer snart, säger en ensamstående mamma i Oregon till AP.

Frågan om SNAP har länge varit politiskt laddad. Trumps regering har tidigare försökt strama åt programmet och begränsa tillgången för vissa grupper av högbidragstagare, något som vänstern menar drabbar de "mest utsatta" under ekonomiskt svåra tider.