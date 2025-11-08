Rekordmånga varsel när AI tar över USA:s jobb

Neddragningarna drevs främst av teknik- och lagersektorerna, som påverkas av ökad AI-användning, svagare efterfrågan och stigande kostnader.

Det motsvarar nästan tre gånger fler jobb än under samma månad förra året, skriver Bloomberg.

– Vissa branscher korrigerar efter pandemins rekryteringsboom, men detta sker samtidigt som AI, minskad konsumtion och högre kostnader driver företag till åtstramning och anställningsstopp, säger Andy Challenger, bolagets intäktschef, i rapporten.

– De som nu förlorar jobbet har svårare att snabbt hitta nya roller, vilket kan ytterligare försvaga arbetsmarknaden.

Bland företagen som skär ned finns Target, Amazon, Paramount Skydance, Starbucks, Delta Air Lines, CarMax, Rivian och Molson Coors.

Target tar bort omkring 1.800 tjänster, Amazon 14.000 och Paramount Skydance runt 1.000. Flera företag hänvisar till "automatisering" och behovet av att minska onödiga mellanchefer.

UPS har reducerat sin operativa personal med 34.000, vilket är 70 procent fler än tidigare planerat. Företaget uppger att ökningen av "automatisering" har höjt produktiviteten.

Totalt har över en miljon jobb försvunnit i USA hittills i år, samtidigt som planerna på nyanställningar är de lägsta sedan 2011.

– Det är möjligt att företag gör en sen rekryteringspush inför jul, men vi förväntar oss inte en stark säsong på arbetsmarknaden 2025, säger Challenger.

Samtidigt försöker vissa bolag tona ned oron. JPMorgan Chases vd Jamie Dimon säger i en intervju med CNN att bankens personalstyrka sannolikt kommer att förbli stabil eller växa när AI införs.

– Om vi gör ett bra jobb skapar tekniken också nya arbeten, säger han.