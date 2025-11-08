© MONTAGE/OPEN AI
 

Rekordmånga varsel när AI tar över USA:s jobb

Publicerad 8 november 2025 kl 09.16

Utrikes. Amerikanska företag meddelade i oktober över 153.000 uppsägningar, den högsta siffran för månaden på mer än två decennier. Det visar ny data från outplacementfirman Challenger, Gray & Christmas, som förklarar utvecklingen med att AI tar över fler mänskliga göromål.

Dela artikeln

Neddragningarna drevs främst av teknik- och lagersektorerna, som påverkas av ökad AI-användning, svagare efterfrågan och stigande kostnader.

Det motsvarar nästan tre gånger fler jobb än under samma månad förra året, skriver Bloomberg.

– Vissa branscher korrigerar efter pandemins rekryteringsboom, men detta sker samtidigt som AI, minskad konsumtion och högre kostnader driver företag till åtstramning och anställningsstopp, säger Andy Challenger, bolagets intäktschef, i rapporten.

– De som nu förlorar jobbet har svårare att snabbt hitta nya roller, vilket kan ytterligare försvaga arbetsmarknaden.

Bland företagen som skär ned finns Target, Amazon, Paramount Skydance, Starbucks, Delta Air Lines, CarMax, Rivian och Molson Coors.

Target tar bort omkring 1.800 tjänster, Amazon 14.000 och Paramount Skydance runt 1.000. Flera företag hänvisar till "automatisering" och behovet av att minska onödiga mellanchefer.

UPS har reducerat sin operativa personal med 34.000, vilket är 70 procent fler än tidigare planerat. Företaget uppger att ökningen av "automatisering" har höjt produktiviteten.

Totalt har över en miljon jobb försvunnit i USA hittills i år, samtidigt som planerna på nyanställningar är de lägsta sedan 2011.

– Det är möjligt att företag gör en sen rekryteringspush inför jul, men vi förväntar oss inte en stark säsong på arbetsmarknaden 2025, säger Challenger.

Samtidigt försöker vissa bolag tona ned oron. JPMorgan Chases vd Jamie Dimon säger i en intervju med CNN att bankens personalstyrka sannolikt kommer att förbli stabil eller växa när AI införs.

– Om vi gör ett bra jobb skapar tekniken också nya arbeten, säger han.

Vänsterpartist klappade inte för döende SD-riksdagsman – får kritik

Draget när Sven-Olof Sällström tackades av. "Ren ondska."0 Plus

Här grips Mahammed efter fräcka våldtäkten – mitt i Stockholm

Kvinnan hade varit och festat på Stureplan. Angreps i Humlegården och släpades iväg till ett skjul.0 Plus

Vänsteraktivist vurmade för kriminella – här knivmördas han själv oprovocerat på öppen gata

Varning för otäcka bilder. Även flickvännen som var med vid händelsen är en vänsterextremist som anser att polisen är rasister.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Turkiet efterlyser Netanyahu och ytterligare 36 israeler för folkmord

Sexårig flicka träffades av 335 skott. Även attacken mot Greta Thunbergs Gaza-flotta finns med bland åtalspunkterna.0 

Ekonominyheter

Inflationen ligger still: "Oväntat"

Dödläget.. "De flesta prognosmakare hade räknat med att inflationen skulle fortsätta nedåt."0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.