Vallöftet: Inte EU:s, utan "Nordens tuffaste" regelverk för utvisningar

Publicerad 8 november 2025 kl 11.38

Inrikes. Trots tal om att riva upp internationella konventioner och utvisa kriminella invandrare var migrationsminister Johan Forssell (M) ordentligt sparsam med vallöftena på området när han intervjuades i Norrbottenskuriren efter våldtäkten mot 16-åriga Meya,

Det tidigare talet om att omförhandla Europakonventionen och Genevekonventionens regler om utvisning av kriminella flyktingar lyste helt med sin frånvaro under intervjun, trots att Forsell lovade att se över konventionerna för bara två veckor sedan.

Däremot höll ministern rent retoriskt en hög svansföring och sade bland annat:

– Jag företräder en regering som alltid står på brottsoffrens och alla skötsamma människors sida. För mig handlar det om rättvisa.

Han tillade att han gärna kommer till riksdagen för att redogöra för regeringens arbete med att utvisa personer som begått allvarliga brott i Sverige. Han sade att han inte har några problem med hur regeringen fått Somalia att gå med på fler utvisningar.

– Jag ser gärna ännu fler samarbeten om det leder till att vi kan utvisa personer som begått allvarliga brott i Sverige. Det är fruktansvärt orättvist att till exempel en kvinna som utsatts för våldtäkt ska behöva träffa gärningsmannen ute på stan. Sedan vi tillträdde har återvändandet ökat med över 60 procent, sade han.

Enligt Migrationsverket har ökningen under 2025 varit 18,75 procent, från 8.800 till 9.500 personer.

När det gäller skillnaden mellan regeringens migrationspolitik och Socialdemokraternas menade Forssell att Socialdemokraternas kursändring mest är ord.

Men samtidigt kunde han själv inte lova att Sverige skärper utvisningsreglerna till de tuffaste i EU, som det står i Tidö-avtalet. Istället säger Forsell nu att det är den "tuffaste" lagstiftningen i Norden – där inget land har ett restriktivt regelverk – som gäller.

– Snart går jag till riksdagen med ny lagstiftning som ger oss Nordens tuffaste regelverk för brottsutvisningar. Jag märker att denna tydlighet också har ett väldigt starkt stöd hos alla skötsamma människor som själva invandrat till Sverige och upplever att en liten grupp personer förstör för alla andra, säger Forsell.

