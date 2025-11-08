Kungen sågar klimatavtalet: "Hur mycket ska vi betala egentligen?"

Klimatminister Romina Pourmokhtari (L) har ställt in sin medverkan under klimattoppmötet COP30 med hänvisning till att hon är gravid och Ulf Kristersson orkar inte åka dit.

Däremot har regeringen skickat dit kungaparet som ska representera hur viktigt klimatarbetet är för Sverige.

En åtgärd som man förmodligen ångrar, eftersom en påläst kung Carl XVI Gustaf framträdde i Ekot igår och levererade något som närmast kan beskrivas som en omvänd version av kejsarens nya kläder.

– Man kan tycka vad man vill om det här, men hur mycket ska vi betala egentligen? Det är det som är knäckfrågan, sade Carl XVI Gustaf om politikernas planer.

Kungen sågade idén om att "rikare" länder ska lägga mer pengar på att bekämpa koldioxidutsläpp än vad länder som exempelvis Kina behöver göra.

– Att alla länder ska kunna skriva under samma papper, det går ju inte. Alla får ta våra egna skyldigheter och göra så gott vi kan, föreslog kungen istället.

Han kritiserade också att EU-länderna, som bara står för 6 procent av världens koldioxidutsläpp, förväntas få betala hysteriska summor om avtalet går i lås.

– Det är bara 6 procent som Europa producerar. Och alla klagar på allt och att det är för mycket. Men resten av världen är mycket, mycket värre, sade kungen.

Klimatminister Romina Pourmokhtari (L) reagerar kraftigt på kungens beskrivning och tycker att det är utmärkt om Europa betalar mer eftersom "de här 6 procenten är en ansenlig mängd".

– Om alla länder skulle tänka att deras procent inte spelar så stor roll då skulle den här frågan bara ligga hos Kina, USA och Indien. Det vore inte bra, säger hon till DN.

Hon medger dock att kungen har rätt i sak.

– Han har inte faktamässigt fel. Men jag delar inte slutsatsen, säger Pourmokhtari.

Förutom kungaparet representeras Sverige av EU-ministern Jessica Rosencrantz (M), som inte heller hon har någon hejd på sina ambitionerna om hur duktiga svenska skattebetalare ska vara.

– I dag är Sverige ledande i klimatarbetet, med lägst utsläpp per person i EU. Sverige och EU kommer till klimattoppmötet med höga ambitioner och vi uppmuntrar fler att följa efter, säger hon.