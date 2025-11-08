© Umeå universitet, Arnoldius
Katarina Eckerberg anser att kungen borde hålla sig till att säga att frågorna om global uppvärmning är viktiga.

Statsvetare: "Olämpligt" att kungen säger vettiga saker om klimatet

Publicerad 8 november 2025 kl 12.41

Inrikes. Kungens kommentar om planerna på ett globalt klimatavtal på COP30-mötet i Belém har väckt kritik. Både klimatministern och en statsvetare menar att uttalandet gick för långt, trots att det i sak var korrekt.

Kungen kritiserade bland annat att Europa förväntas betala gigantiska belopp för så kallad klimatomställning trots att EU-länderna bara släpper ut 6 procent av världens växthusgaser.

– Alla klagar på att det är för mycket, men resten av världen är mycket, mycket värre. Så det har kommit ganska långt, sa kungen till Ekot.

Men Katarina Eckerberg, professor emerita i statsvetenskap vid vänstervridna Umeå universitet, anser att uttalandet är olämpligt. Han bord hålla sig till vänsteruttalanden, enligt henne.

– Att han säger att Sverige tycker att de här sakerna är viktiga, det är helt okej, förklarar Eckerberg.

– Men att uttala sig om hur hypotetiskt förhandlingarna kommer att landa är inte något som kungen borde lägga sig i, för det är ju politik. Och det kan ju faktiskt också påverka utgången.

Hon betonar dock att kungens närvaro vid mötet är positiv.

– Eftersom det är viktigt att Sverige syns på den här arenan och inga ministrar skulle åka dit, så är det bra om vi visar att åtminstone kungen tycker det är viktigt.

