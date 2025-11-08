67.500 personer knyts till kriminella gäng – "I ett land med tio miljoner invånare"

Enligt polisens kartläggning finns i dag 17.500 aktivt gängkriminella, därtill finns cirka 50.000 personer som är kopplade till gängkriminella. Det säger rikspolischef Petra Lundh.

Opinionsbildaren Evelina Hahne har lagt upp nyheten på engelska på X, och fått flera utländska reaktioner där de svenska siffrorna väcker förvåning.

"Vi är ett land med 10 miljoner invånare", konstaterar Evelina Hahne i inlägget.

"Tänk dig vilken förödelse detta kommer att orsaka. Vi har bara sett början på det."

Sweden’s gang criminals now outnumber Norway’s active military forces by more than five to one… — Rebecca Mistereggen (@RMistereggen) November 7, 2025

Den norska högerjournalisten Rebecca Mistereggen konstaterar att andelen gängkriminella i Sverige är fem gånger högre än antalet soldater i aktiv tjänst i den norska försvarsmakten.

"Den svenska polisen har varit värdelös betydligt längre. Se Olof Palme-mordutredningen. Trots all svensk uppfinningsrikedom verkar inte rättsväsendet vara dess starka sida. Vem vill beröva svenskarna ett rättvist samhälle? Vem släpper in de falska asylsökandena?", skriver författaren Vincent Vanderbent.

En amerikan konstaterar att gängkriminaliteten är ett närmare 100 procent importerat problem i Sverige.

Den danska Berlingske-skribenten och debattören Julie Grove konstaterar:

"Sveriges gängnätverk är nu fyra gånger större än Danmarks militär. Jag önskar att det inte vore möjligt, men en nordisk union verkar helt omöjlig under dessa förhållanden – Sveriges självmordsbenägna empati har gjort landet till en belastning",