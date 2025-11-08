© X/Skärmdump, Evelina Hahne
Många reagerar på siffrorna från Sverige som Evelina Hahne har lagt upp på X.

67.500 personer knyts till kriminella gäng – "I ett land med tio miljoner invånare"

Publicerad 8 november 2025 kl 14.39

Inrikes. I Sverige finns 17.500 aktiva gängkriminella och ytterligare 50.000 personer som knyts till gängen och möjliggör deras verksamhet, uppger polisen. Nu väcker siffrorna reaktioner i utlandet, efter ett inlägg av opinionsbildaren Evelina Hahne.

Dela artikeln

Enligt polisens kartläggning finns i dag 17.500 aktivt gängkriminella, därtill finns cirka 50.000 personer som är kopplade till gängkriminella. Det säger rikspolischef Petra Lundh.

Opinionsbildaren Evelina Hahne har lagt upp nyheten på engelska på X, och fått flera utländska reaktioner där de svenska siffrorna väcker förvåning.

"Vi är ett land med 10 miljoner invånare", konstaterar Evelina Hahne i inlägget.

"Tänk dig vilken förödelse detta kommer att orsaka. Vi har bara sett början på det."

Den norska högerjournalisten Rebecca Mistereggen konstaterar att andelen gängkriminella i Sverige är fem gånger högre än antalet soldater i aktiv tjänst i den norska försvarsmakten.

"Den svenska polisen har varit värdelös betydligt längre. Se Olof Palme-mordutredningen. Trots all svensk uppfinningsrikedom verkar inte rättsväsendet vara dess starka sida. Vem vill beröva svenskarna ett rättvist samhälle? Vem släpper in de falska asylsökandena?", skriver författaren Vincent Vanderbent.

En amerikan konstaterar att gängkriminaliteten är ett närmare 100 procent importerat problem i Sverige.

Den danska Berlingske-skribenten och debattören Julie Grove konstaterar:

"Sveriges gängnätverk är nu fyra gånger större än Danmarks militär. Jag önskar att det inte vore möjligt, men en nordisk union verkar helt omöjlig under dessa förhållanden – Sveriges självmordsbenägna empati har gjort landet till en belastning",

Vänsterpartist klappade inte för döende SD-riksdagsman – får kritik

Draget när Sven-Olof Sällström tackades av. "Ren ondska."0 Plus

Här grips Mahammed efter fräcka våldtäkten – mitt i Stockholm

Kvinnan hade varit och festat på Stureplan. Angreps i Humlegården och släpades iväg till ett skjul.0 Plus

Vänsteraktivist vurmade för kriminella – här knivmördas han själv oprovocerat på öppen gata

Varning för otäcka bilder. Även flickvännen som var med vid händelsen är en vänsterextremist som anser att polisen är rasister.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Kungen sågar klimatavtalet: "Hur mycket ska vi betala egentligen?"

Kritiserar att "rika" länder ska betala mer. Kungliga argumentet: "Vi står ju bara för 6 procent av utsläppen".0 

Ekonominyheter

Inflationen ligger still: "Oväntat"

Dödläget.. "De flesta prognosmakare hade räknat med att inflationen skulle fortsätta nedåt."0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.