Allahu akbar-jublet när al-Qaida-veteranen lämnar Vita huset

Mötet beskrivs av Vita huset som ett historiskt steg mot att återuppta diplomatiska relationer med Damaskus efter mer än ett decennium av krig och isolering.

– Han är en väldigt stark ledare. Han kommer från ett väldigt tufft ställe och han är en tuff kille, säger Donald Trump om al-Sharaa efteråt, enligt New York Post.

En högt uppsatt tjänsteman uppger för Fox News att Syrien under besöket kommer att ansluta sig till den internationella koalitionen mot IS och därmed bli dess 90:e medlem.

Ahmed al-Sharaa var tidigare själv involverad i IS och högt uppsatt ledare för al-Qaida – den terrororganisation som låg bakom elfte septemberattackerna, där även Vita huset tros ha varit en måltavla för de kapade flygplanen.

Enligt al-Sharaa själv diskuterade han inte "aktivt" sin al-Qaida-bakgrund med Trump:

– Det här är en fråga som hör till det förflutna. Vi diskuterade inte det aktivt. Vi pratade om nutid och framtid, säger al-Sharaa till Fox News.

Ahmed al-Sharaa greets Syrians who had gathered outside the White House. pic.twitter.com/F12WuA09Ts — Clash Report (@clashreport) November 10, 2025

Under veckan före mötet röstade FN:s säkerhetsråd för att häva sanktionerna mot al-Sharaa och Syriens inrikesminister, något som öppnade för hans officiella inresa till USA. Reuters har tidigare uppgett att båda stått på amerikanska terrorlistor som ”Specially Designated Global Terrorists”.

I Washington förs nu samtal om att tillfälligt upphäva den så kallade Caesar-lagen som förbjuder amerikanska investeringar i Syrien. Enligt Fox News planerar Trump-administrationen ett 180-dagars undantag och driver på för att lagen ska slopas helt.

Trump gifted Ahmed al-Sharaa a MAGA hat.



Sharaa says he will bring the hat back to Syria. pic.twitter.com/peavDm4EWJ — Clash Report (@clashreport) November 11, 2025

Samtidigt vädjar kristna ledare till Trump att ta upp de syriska övergreppen mot religiösa minoriteter. I ett öppet brev tackar de presidenten för hans tidigare engagemang och skriver:

”Vi uppmanar er att direkt ta upp massakrerna på kristna, kurder, druser och alawiter i Syrien. Dessa minoriteter utsätts fortfarande för våld, svält och tvångsförflyttningar.”

Analytikern Ahmad Sharawi vid Foundation for Defense of Democracies säger till Fox News att USA försöker använda mötet för att stabilisera landet och hålla Iran borta:

– USA:s intresse är en regering som bekämpar IS och stoppar Irans inflytande.