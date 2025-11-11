© Malmö stad/X
 

Tara Saleh får lämna Bergaskolan

Inrikes. Tara Saleh, som uppmärksammats för sina hatiska utspel om Sverige och svenskar, har till slut fått lämna Bergaskolan i Limhamn. Politikerna vill inte svara på om hon har köpts ut.

Personalstriden på Bergaskolan i Limhamn trappas upp. I ett öppet brev kräver ett 80-tal anställda att rektorn Rikard Persson ska få tillbaka jobbet.

Grundskolenämndens ordförande Sara Wettergren (L) bekräftar samtidigt för Sydsvenskan att Tara Salehs tjänst som lärarassistent är avslutad.

– Hon ska inte arbeta i en skola. Så jag är väldigt glad att processen nu är avslutad, säger hon.

Men Sara Wettergren vägrar svara på om Saleh köpts ut.

– Jag tänker inte svara på någonting när det gäller hennes villkor. Men tjänsten är avslutad, säger hon till Sydsvenskan.

Rikard Persson lämnade sin post för några veckor sedan efter två uppmärksammade rekryteringar. Först anställdes en elevassistent med koppling till MFF-huliganism som tidigare köpts ut från en annan Malmöskola.

I september följde anställningen av Tara Saleh, som tidigare hade fått sparken från två skolor, uttryckt sig hatiskt om Sverige och svenskar i sociala medier, dömts för flera brott och poserat med vapen. Hård kritik kom både från föräldrar och från M och SD, som offentligt krävde Perssons avgång.

I ett protestbrev, riktat till grundskoleförvaltningen och nämnden, skriver personalen att det är politikerna som bär ansvaret för de rutiner som följts vid rekryteringarna – och att Persson därför bör återinsättas. De pekar på att en enkel sökning på nätet hade kunnat stoppa anställningen av Saleh, men att kommunens egna riktlinjer av integritetsskäl förbjöd granskning via Google under processen.

