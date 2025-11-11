© Polisen/Privat
Lina Ishaq lät sina två söner bli barnsoldater åt IS. Båda sönerna, och hennes man, är idag döda.

Höll barn som slavar åt IS – döms av hovrätten för brott mot mänskligheten

Publicerad 11 november 2025 kl 13.25

Inrikes. Svea hovrätt fastställer tingsrättens dom mot Lina Ishaq. IS-kvinnan döms till tolv års fängelse för folkmord, brott mot mänskligheten och grov krigsförbrytelse efter att ha hållit yazidiska kvinnor och barn som slavar i IS-kontrollerade Raqqa.
– Det är en historisk dom på så sätt att den här artikeln i folkmordskonventionen om att skydda barn inte har prövats någonstans i världen tidigare, säger åklagare Reena Devgun.

Lina Ishaq lämnade Halmstad för Syrien och levde i terrorgruppens självutropade huvudstad.

Enligt domstolarna höll hon åren 2014–2016 tre yazidiska kvinnor och sex barn inspärrade, torterade dem och sålde dem vidare som slavar inom IS. Under de fem månader de var där tvingade hon dem att konvertera till islam, och de tilläts inte prata sitt eget språk.

Enligt tingsrättsdomaren Maria Ulfsdotter Klang var Lina Ishaq "mycket aktiv och hängiven" i tvångskonverteringen.

– Domen bryter ny mark inom den internationella straffrätten då det är första gången en domstol dömer enligt den bestämmelse i 1948 års folkmordskonvention som särskilt skyddar barn, säger åklagare Reena Devgun.

Hovrätten går på samma linje som tingsrätten både i skuld- och straffmätningen. Åklagaren hade yrkat på livstids fängelse, något rätten prövat men avvisat med hänvisning till praxis.

– Hovrätten anser precis som tingsrätten att åklagaren har visat att den åtalade kvinnan har hållit ett flertal yazidiska kvinnor och barn frihetsberövade och bland annat tvingat flera av dem att utföra sysslor i hemmet, delta i religiös undervisning samt att be – allt inom ramen för det slaverisystem som införts av IS, säger hovrättsrådet Robert Green.

Domstolen konstaterar att livstid kan utdömas för krigsbrott även utan uppsåtligt dödande, men att sådana straff i tidigare fall reserverats för personer i ledande ställning eller vid stora massakrer. Rätten var enig.

Strafflängden stannar vid tolv år med hänsyn till tidigare utdömd påföljd.

Lina Ishaq är sedan tidigare dömd för grov krigsförbrytelse och grovt folkrättsbrott efter att inte ha hindrat sin son från att bli barnsoldat. Hon har placerats på anstalten Hinseberg utanför Örebro.

