"Nu sätter du dig": Här blir Ekeroth utkastad ur regionfullmäktige

Publicerad 11 november 2025 kl 11.17

Inrikes. Regionfullmäktiges debatt i Dalarna slutade med att oppositionsrådet Kent Ekeroth (SD) bryskt avvisades från salen. Ordföranden Jörgen Norén (S) slog klubban i bordet och gav en direkt order:
– Sätt dig ner, annars åker du ut.

Debatten gällde SD-politikern Liselotte Forsbergs motion om en neutralitetspolicy som förbjuder religiösa och politiska symboler. Ekeroth argumenterade för förslaget.

Efter att diskussionen formellt avslutats tog ordföranden ordet för att kommentera inför beslutet.

– Som det står är det möjligen en risk att man bryter mot svensk grundlag. Det här med Europadomstolen kan det finnas olika skäl till, men de fastställer inte grundlagen i Sverige. Jag påminner om det.

Ekeroth, som lämnat talarstolen, avbröt och ifrågasatte att ordföranden fortsatte resonera.

Norén svarade att han inte tog upp ny debatt.

– Jag bara informerade om ärendet för att vi ska besluta om det nu.

När avbrotten fortsatte markerade ordföranden med klubban och avvisade Ekeroth.

– Sätt dig ner! Annars åker du ut. Nu sätter du dig. Då får du avlägsna dig. Då prövar vi det kortet. Jag har rätt att avvisa dig från lokalen. Nu får du gå. Nu går du bara.

Ekeroth skriver i en kommentar till Aftonbladet att det inte är första gången Jörgen Norén "lägger sig i debatter och låtsas som att det inte är en debatt".

”Det är ständigt återkommande. I det här fallet avslutade han debatten och direkt efter började han själv debattera. Jag vill då ha ordet för att bemöta det han sa, men han nekade och döpte om sitt debattinlägg till ”information”.”

Beteendet är "oacceptabelt", enligt Ekeroth.

Norén ger en annan bild när Aftonbladet når honom. Han uppger att hans syfte inte var att fortsätta debattera när debatten avslutats.

– Jag informerade och försökte sammanfatta vad som sagts och gällde för beslutet. Jag ville var tydlig med att det kan bryta mot grundlagen och riskerna med det.

