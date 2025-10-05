© Lennart af Petersens, Stadsmuseet i Stockholm
Almstriden var en sammandrabbning mellan stockholmare och polis den 12 maj 1971 i Kungsträdgården i Stockholm. Demonstranterna vann och almarna blev kvar – tills nu.

Almsjuka dödar almarna i Kungsträdgården

Publicerad 5 oktober 2025 kl 17.31

Inrikes. I september fälldes den första av de historiska almarna i Kungsträdgården – 54 år efter den legendariska almstriden. Nu är det bara en tidsfråga innan resten av de gigantiska almarna har dött, tror Stockholms stad.

Almen var en av de som skadades under försöket att fälla träden med motorsåg för mer än ett halvt sekel sedan, men det är oklart om det har något samband med att den nu var först ut att drabbas av den besvärliga almsjukan.

Stadsträdgårdsmästare Elisabet Elfström bekräftar att fler träd kan drabbas.

– Vi hoppas att det här minimerar skadan, men de andra träden kommer också att bli sjuka, säger hon till Aftonbladet.

Hon uppger att den fällda almen ska ersättas – men inte ännu.

– Vi kommer att behöva vänta tills de andra träden är borta. Alla almar är i riskzonen. Vi kommer att märka det under nästa år, så det kommer gå ganska fort. Det kan jag nog äta upp min mössa på, säger hon.

Sjukdomen konstaterades vid SLU tidigare i sommar, dit en gren skickats för analys.

Almsjuka orsakas av en parasitsvamp som växer i trädens näringsbanor och hindrar dem från att ta upp vatten. Smittade almar vissnar och dör oftast inom en växtsäsong, och svampen kan spridas från träd till träd på flera olika sätt.

‒ Almsjuka sprids främst genom almsplintborrar som för med sig svampsporer mellan träd. Men den kan också sprida sig via rotsystem som växer ihop mellan närliggande almar, säger Audrius Menkis, forskare och analytiker vid SLU Skogsskadecentrum, i ett pressmeddelande från SLU.

För att försöka rädda almen i våra svenska skogar arbetar forskare med att identifiera individer och bestånd som visar motståndskraft mot sjukdomen. Det kan i framtiden lägga grunden för förädlingsarbete och återplantering. Men almsjukan sprider sig över Sverige och på vissa platser har almen redan slagits ut.

Arten är inte bara en del av vår historia och kultur, den är också en viktig värd för över 250 arter. Om almen försvinner riskerar det att få stora konsekvenser för den biologiska mångfalden.

‒ Läget är allvarligt eftersom många gamla och värdefulla almar redan försvunnit. I vissa städer och parker arbetar man aktivt med vaccinering för att bromsa spridningen, men sjukdomen är svår att stoppa helt, säger Audrius Menkis och fortsätter:

‒ Det är viktigt att snabbt ta ned och transportera bort smittade träd innan borrarna sprider svampen vidare. Det kan också förhindra spridning via rötterna. Ved från sjuka almar får aldrig lagras utan att barken förstörs, och det är avgörande att inte flytta infekterat virke till nya områden eftersom både svamp och insekter kan följa med.

