Marjorie Taylor Greene lämnar kongressen – oklart varför

Beskedet lämnade hon i en drygt tio minuter lång video som hon publicerade på nätet, där hon framhöll att hon inte ville utsätta sina väljare för en ”skadlig och hatisk primärvalskampanj” efter att ha hamnat i öppen konflikt med Donald Trump.

I videon sade Greene att hennes ”egenvärde inte definieras av en man, utan av Gud”, och att hennes beslut grundas i en önskan att undvika ett internt krig i sin lokala väljarkår.

Konflikten mellan Greene och Trump har vuxit de senaste månaderna, sedan hon bland annat kritiserat honom för hans hållning i frågor kopplade till Jeffrey Epstein samt vissa delar av hans Israel- och sjukvårdspolitik.

Trump besvarade kritiken med att stämpla henne som ”förrädare” och ”tokig”, och lovade öppet att stödja en utmanare om hon försökte bli omvald.

I ett kort telefonsamtal med ABC News kommenterade Trump händelsen.

– Hennes avhopp är fantastiska nyheter för landet, sade presidenten utan att ange om det var Israel eller USA han syftade på.

Han tillade att han inte har några planer på att tala med henne, men önskar henne lycka till.

Greene, som valdes in i kongressen 2020, har varit en av de mest profilerade företrädarna för MAGA-rörelsen och har länge stått Trump nära. Hennes tidigare lojalitet gjorde brytningen desto mer uppmärksammad.

I videon argumenterade hon för att hon stått vid Trumps sida i allt utom ett fåtal frågor, och att hans attacker mot henne var ”orättvisa och felaktiga”.

De senaste två åren har hon profilerat sig som den starkaste kritikern mot USA:s Mellanösternpolitik, och i synnerhet landets villkorslösa stöd till Israel.

Trots sin ofta konfrontativa profil har Greene haft inflytande inom det republikanska partiets högerflank och knöt tidigt band till dåvarande republikanska ledaren Kevin McCarthy, som senare blev talman. Efter att McCarthy avsattes 2023 försvagades hennes ställning, men hon förblev en röststark aktör inom partiet.

I sin avskedsvideo reflekterade hon över sina stormiga år i Washington och sade att hon ”alltid varit föraktad” av etablissemanget och ”aldrig passat in”.

Samtidigt betonade hon att hennes grundläggande övertygelser är orubbade, trots att hon nu lämnar kongressen.

Avhoppet väckte genast spekulationer om alltifrån utpressning till att hon skulle ha bestämt sig för att kandidera till senaten och liknande.