Marjorie Taylor Greene lämnar kongressen – oklart varför

Publicerad 22 november 2025 kl 13.32

Utrikes. Den republikanska kongressledamoten Marjorie Taylor Greene meddelade på fredagen sin avgång, efter ha hamnat i luven på Trump i frågor om bland annat Israel, Epstein och liknande. Något som mottogs väl av Donald Trump.
– Avhoppet är fantastiska nyheter för landet, sade Trump utan att ange vilket land han syftade på.

Dela artikeln

Beskedet lämnade hon i en drygt tio minuter lång video som hon publicerade på nätet, där hon framhöll att hon inte ville utsätta sina väljare för en ”skadlig och hatisk primärvalskampanj” efter att ha hamnat i öppen konflikt med Donald Trump.

I videon sade Greene att hennes ”egenvärde inte definieras av en man, utan av Gud”, och att hennes beslut grundas i en önskan att undvika ett internt krig i sin lokala väljarkår.

Konflikten mellan Greene och Trump har vuxit de senaste månaderna, sedan hon bland annat kritiserat honom för hans hållning i frågor kopplade till Jeffrey Epstein samt vissa delar av hans Israel- och sjukvårdspolitik.

Trump besvarade kritiken med att stämpla henne som ”förrädare” och ”tokig”, och lovade öppet att stödja en utmanare om hon försökte bli omvald.

I ett kort telefonsamtal med ABC News kommenterade Trump händelsen.

– Hennes avhopp är fantastiska nyheter för landet, sade presidenten utan att ange om det var Israel eller USA han syftade på.

Han tillade att han inte har några planer på att tala med henne, men önskar henne lycka till.

Greene, som valdes in i kongressen 2020, har varit en av de mest profilerade företrädarna för MAGA-rörelsen och har länge stått Trump nära. Hennes tidigare lojalitet gjorde brytningen desto mer uppmärksammad.

I videon argumenterade hon för att hon stått vid Trumps sida i allt utom ett fåtal frågor, och att hans attacker mot henne var ”orättvisa och felaktiga”.

De senaste två åren har hon profilerat sig som den starkaste kritikern mot USA:s Mellanösternpolitik, och i synnerhet landets villkorslösa stöd till Israel.

Trots sin ofta konfrontativa profil har Greene haft inflytande inom det republikanska partiets högerflank och knöt tidigt band till dåvarande republikanska ledaren Kevin McCarthy, som senare blev talman. Efter att McCarthy avsattes 2023 försvagades hennes ställning, men hon förblev en röststark aktör inom partiet.

I sin avskedsvideo reflekterade hon över sina stormiga år i Washington och sade att hon ”alltid varit föraktad” av etablissemanget och ”aldrig passat in”.

Samtidigt betonade hon att hennes grundläggande övertygelser är orubbade, trots att hon nu lämnar kongressen.

Avhoppet väckte genast spekulationer om alltifrån utpressning till att hon skulle ha bestämt sig för att kandidera till senaten och liknande.

Anrika hotellet fick nya ägare – blev våldtäkts- och kidnappningsbas

Efter irakiska familjens köp av Skänninge stadshotell. Ägaren hyllades som lokalhjälte – åtalas nu för människorov, flickvåldtäkt, i lokalerna.0 Plus

Bianca Ingrosso prisade "könsmassage" – nu åtalas manlige släktingen för samma sak

Män åtalas när de betalar för tjänsten – men inte kvinnor. "Fick flera orgasmer, men det är inte sexuellt."0 Plus

Därför flyttar svenskar utomlands: "Sverige har blivit som Mordor"

Video: Kommer "aldrig i livet" flytta tillbaka. "För mycket våldtäkter, mord, knivhuggningar, halshuggningar, skjutningar, sprängningar, rån, allt."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Så ska Vita huset tvinga Tidöregeringen ta tag i massinvandringen

Instruerar ambassaden att granska hur svenskar byts ut och diskrimineras i sitt eget land. "Massinvandringen utgör ett existentiellt hot mot den västerländska civilisationen", enligt amerikanska UD.0 

Ekonominyheter

Största svenska skörden på över 40 år

Svenska lantbrukare bärgade 6,3 miljoner ton spannmål i år.. "Skörden inte bara god utan en av de största vi sett."0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.