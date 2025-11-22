Tio till sjukhus efter bussolycka i Norrland

22 november 2025

Inrikes. En buss med omkring 65 passagerare körde på lördagsmorgonen av vägen på E45 mellan Storuman och Vilhelmina. En person klämdes fast och totalt tio personer har förts till sjukhus. Lycksele sjukhus har aktiverat katastrofläge.

Bussen, som var chartrad, hamnade på sidan i diket strax före klockan nio. Räddningstjänst, flera ambulanser, polis och en ambulanshelikopter skickades till platsen.

Samtliga passagerare kunde vid elvatiden på förmiddagen lämna bussen. En ersättningsbuss anlände för att föra de oskadda vidare. Personskadorna är ännu oklara.

Polisen uppger att tio personer, inklusive den som satt fastklämd, har förts till sjukhus.

Ytterligare ett tiotal har fått lindriga skador utan behov av ambulans. Enligt uppgifter till SVT Västerbotten fanns det inga barn ombord.

Lycksele sjukhus har gått upp i katastrofläge och Norrlands universitetssjukhus i förstärkningsläge för att kunna ta emot skadade.

