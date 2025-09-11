Amazon drar tillbaka bok om skjutningen av Charlie Kirk – publicerades dagen innan attacken

En bok med titeln “The Shooting of Charlie Kirk: A Comprehensive Account of the Utah Valley University Attack, the Aftermath, and America’s Response” dök upp på Amazon Kindle den 9 september – dagen innan skjutningen ägde rum.

Författaren anges som Anastasia J. Casey, och boken utlovade en detaljerad genomgång av händelsen, dess konsekvenser och den nationella reaktionen. Det visar en ögonblicksbild från internetarkivet Archive.org.

Publikationen, som endast omfattade 69 sidor, fick efter mordet uppmärksamhet på nätet eftersom den såg ut att beskriva händelser som ännu inte hade inträffat när den först publicerades.

Amazon anger publiceringsdatum 9 september 2025. Sajtens klocka är inställd på stillahavstid (PT), som ligger en timme efter Utahs tidzon (MDT), men även om man antar att publiceringen skedde 23:59 PT så är det fortfarande minst 11 timmar och 21 minuter före skjutningen.

Enligt Amazons hemsida kan publiceringsdatum sättas framåt i tiden, men inte bakåt. En ändring av bokens titel eller bild i efterhand kan göras, men kräver att ändringen genomgår en granskning från Amazon innan den syns på sajten. Om man ändrar titel så läggs boken upp på nytt, som en ny titel, och behåller inte sitt ursprungliga publiceringsdatum, enligt dokumentationen.

Amazon har nu tagit bort boken från sin plattform. Företaget har inte lämnat någon officiell kommentar.

Fria Tider söker Amazons amerikanska pressavdelning för en kommentar.