"Han är hunden som inte skällt": Epsteins kryptiska ord om Trump i nysläppta dokument

I ett mejl från april 2011 kallade Epstein Trump för ”the dog that hasn’t barked” – ”hunden som inte skällt” – och skrev till Maxwell att ett av hans offer hade ”tillbringat timmar i mitt hus med [Trump], han har inte nämnts en enda gång... polischef etc.”.

Maxwell svarade: "Jag har tänkt på det..."

Den kryptiska korrespondensen är en av tre mejlväxlingar fyllda med språkfel som Demokraterna släppt från en samling på över 23.000 dokument som utskottet fått från Epsteins dödsbo. Offrens namn har maskerats.

Ett annat mejl är från 2015 och visar en konversation mellan Epstein och författaren Michael Wolff, som skrivit flera böcker om Trump. I mejlen coachar Wolff – som fick stor uppmärksamhet som Trumpkritiker i samband med presidentvalet 2016 – Epstein om vilken strategi han ska satsa på.

I ett mejl skrev Wolff att CNN planerade att fråga Trump om hans relation till Epstein. Epstein svarade:

”Om vi skulle formulera ett svar åt honom, vad tycker du det borde vara?”

Wolff replikerade dagen därpå:

”Jag tycker du ska låta honom gräva sin egen grav” ("I think you should let him hang himself").

Det tredje mejlet, daterat till januari 2019 när Trump var sittande president, tycks handla om att Epstein stängts av från Trumps klubb Mar-a-Lago. Epstein skrev då:

”Trump sa att han bad mig sluta, aldrig medlem någonsin. Självklart kände han till flickorna eftersom han bad Ghislaine att sluta.”

Donald Trump, som varit märkbart pressad av hotet om att offentliggöra Epstein-dokumenten, berättade självmant i somras att Epstein hade "stulit" flickor från Mar-a-Lagos spa. En av flickorna från spat var det kända Epstein-offret Virginia Giuffre, som begick självmord i våras.

Demokraten Robert Garcia, tillsynsutskottets högste medlem, säger att mejlen väcker nya frågor om Trumps band till Epstein.

– Justitiedepartementet måste omedelbart offentliggöra Epstein-filerna för allmänheten. Ju mer Donald Trump försöker mörklägga Epstein-filerna, desto mer avslöjar vi. Dessa senaste mejl och korrespondenser väcker allvarliga frågor om vad mer Vita huset döljer och om hur relationen var mellan Epstein och presidenten, säger Garcia till ABC News.

Utskottet har krävt att justitiedepartementet lämnar över samtliga dokument om Epstein och Maxwell. Departementet har dock hittills bara lämnat ut en liten del av materialet och påstår att man inte funnit någon ”kundlista” eller bevis för utpressning mot inflytelserika personer.

Trumpadministrationens obstruerande när det gäller att släppa dokumenten har upprört många av Trumps egna anhängare, som anser att det är vitalt att sanningen om Epstein kommer ut.

En hårt pressad Trump gick i somras så långt som att meddela att de som är intresserade av Epsteinhärvan inte var välkomna att vara hans anhängare längre.

"Mina TIDIGARE anhängare har svalt detta 'skitsnack' med hull och hår … Jag vill inte ha deras stöd längre", skrev han på Truth Social.

Jeffrey Epstein hittades död i sin cell 2019 medan han väntade på rättegång för människohandel. Ghislaine Maxwell avtjänar ett 20-årigt fängelsestraff i Texas för sin roll i hans verksamhet.