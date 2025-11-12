Epstein-härvan
© Faksimil
Jeffrey Epstein var under en period Trumps "bästa vän", har Epstein tidigare uppgett.

"Han är hunden som inte skällt": Epsteins kryptiska ord om Trump i nysläppta dokument

Publicerad 12 november 2025 kl 15.59

Utrikes. Nysläppta mejl mellan Jeffrey Epstein och hans kumpan Ghislaine Maxwell visar att Epstein nämnde Donald Trump i samband med ett av sina påstådda offer. I ett annat mejl skriver han att Trump "självklart kände till flickorna", rapporterar ABC News.

Dela artikeln

Epstein-härvan

Visa alla

I ett mejl från april 2011 kallade Epstein Trump för ”the dog that hasn’t barked” – ”hunden som inte skällt” – och skrev till Maxwell att ett av hans offer hade ”tillbringat timmar i mitt hus med [Trump], han har inte nämnts en enda gång... polischef etc.”.

Maxwell svarade: "Jag har tänkt på det..."

Den kryptiska korrespondensen är en av tre mejlväxlingar fyllda med språkfel som Demokraterna släppt från en samling på över 23.000 dokument som utskottet fått från Epsteins dödsbo. Offrens namn har maskerats.

Ett annat mejl är från 2015 och visar en konversation mellan Epstein och författaren Michael Wolff, som skrivit flera böcker om Trump. I mejlen coachar Wolff – som fick stor uppmärksamhet som Trumpkritiker i samband med presidentvalet 2016 – Epstein om vilken strategi han ska satsa på.

I ett mejl skrev Wolff att CNN planerade att fråga Trump om hans relation till Epstein. Epstein svarade:

”Om vi skulle formulera ett svar åt honom, vad tycker du det borde vara?”

Wolff replikerade dagen därpå:

”Jag tycker du ska låta honom gräva sin egen grav” ("I think you should let him hang himself").

Det tredje mejlet, daterat till januari 2019 när Trump var sittande president, tycks handla om att Epstein stängts av från Trumps klubb Mar-a-Lago. Epstein skrev då:

”Trump sa att han bad mig sluta, aldrig medlem någonsin. Självklart kände han till flickorna eftersom han bad Ghislaine att sluta.”

Donald Trump, som varit märkbart pressad av hotet om att offentliggöra Epstein-dokumenten, berättade självmant i somras att Epstein hade "stulit" flickor från Mar-a-Lagos spa. En av flickorna från spat var det kända Epstein-offret Virginia Giuffre, som begick självmord i våras.

Demokraten Robert Garcia, tillsynsutskottets högste medlem, säger att mejlen väcker nya frågor om Trumps band till Epstein.

– Justitiedepartementet måste omedelbart offentliggöra Epstein-filerna för allmänheten. Ju mer Donald Trump försöker mörklägga Epstein-filerna, desto mer avslöjar vi. Dessa senaste mejl och korrespondenser väcker allvarliga frågor om vad mer Vita huset döljer och om hur relationen var mellan Epstein och presidenten, säger Garcia till ABC News.

Utskottet har krävt att justitiedepartementet lämnar över samtliga dokument om Epstein och Maxwell. Departementet har dock hittills bara lämnat ut en liten del av materialet och påstår att man inte funnit någon ”kundlista” eller bevis för utpressning mot inflytelserika personer.

Trumpadministrationens obstruerande när det gäller att släppa dokumenten har upprört många av Trumps egna anhängare, som anser att det är vitalt att sanningen om Epstein kommer ut.

En hårt pressad Trump gick i somras så långt som att meddela att de som är intresserade av Epsteinhärvan inte var välkomna att vara hans anhängare längre.

"Mina TIDIGARE anhängare har svalt detta 'skitsnack' med hull och hår … Jag vill inte ha deras stöd längre", skrev han på Truth Social.

Jeffrey Epstein hittades död i sin cell 2019 medan han väntade på rättegång för människohandel. Ghislaine Maxwell avtjänar ett 20-årigt fängelsestraff i Texas för sin roll i hans verksamhet.

Biancas stalkers iranska skräckbakgrund

"Fabian Sköldhamns" makabra historia. Pappa högg ihjäl mamma på barnavårdscentralen – inför barnen.0 Plus

"Wallenberg och USA styr Sverige"

"Myt" att svenska politiker bestämmer i landet. I själva verket styr USA och storfinansen, uppger Cevians vd Christer Gardell.0 Plus

50 år sedan: De beslutade att Sverige skulle bli en mångkultur

De ansvariga är "fortfarande stolta" över kuppen – som krossade vårt land. Han är doldisen som satte igång maskineriet.0 Plus

Nyheter från förstasidan

"Projekt Kvinna" skulle ge invandrarkvinnor jobb – 9 av 10 återgick till bidrag

Nästan ingen nappade på att jobba. "De behöver hjälp mot att bli arbetsredo."0 

Ekonominyheter

Inflationen ligger still: "Oväntat"

Dödläget.. "De flesta prognosmakare hade räknat med att inflationen skulle fortsätta nedåt."0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.