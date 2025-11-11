Kriminalvården säger nej till 13-åringar i fängelse

Regeringens tidsplan innebär att Kriminalvården till den 1 juli nästa år ska ha byggt särskilda avdelningar med skollokaler för dömda barn.

Platserna på Sis-hemmen avvecklas och straffen för 15–17-åringar ska avtjänas på anstalt. Även 13–14-åringar som döms för grova brott ska kunna sättas i fängelse.

I remissvaret framhåller Kriminalvården att den inte är ”fullt ut förberedd eller rustad för att ta hand om så unga barn som 14 år, och än mindre 13 år”. Myndigheten pekar på problem i häkten, på anstalter och i skolverksamheten, men också på stora följdverkningar för frivården när mycket unga ska friges villkorligt.

Den avgående generaldirektören Martin Holmgren har tidigare uttryckt personligt motstånd mot fängelse för 13-åringar.

– I själ och hjärta tycker jag inte det. En 13-åring är typiskt sett så omogen att han eller hon, som gör fel, borde tas om hand på ett annat sätt, sade han i SVT:s ”30 minuter” i september.

Kriminalvården betonar samtidigt att ”vilken straffbarhetsålder som ska gälla i slutändan är en kriminalpolitisk fråga”. Myndigheten påminner om att den redan såg stora hinder när 14 år diskuterades – hinder som enligt remissvaret inte bara kvarstår utan har vuxit i och med förslaget om 13 år.