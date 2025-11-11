© Kirminalvården
 

Kriminalvården säger nej till 13-åringar i fängelse

Publicerad 11 november 2025 kl 19.21

Inrikes. Kriminalvården sågar regeringens plan att sänka straffbarhetsåldern och placera 13-åringar i fängelse. Myndigheten varnar för negativa konsekvenser och skriver i sitt remissvar att barn ”så unga som 13 år bör tas om hand på andra sätt”, enligt TT.

Dela artikeln

Regeringens tidsplan innebär att Kriminalvården till den 1 juli nästa år ska ha byggt särskilda avdelningar med skollokaler för dömda barn.

Platserna på Sis-hemmen avvecklas och straffen för 15–17-åringar ska avtjänas på anstalt. Även 13–14-åringar som döms för grova brott ska kunna sättas i fängelse.

I remissvaret framhåller Kriminalvården att den inte är ”fullt ut förberedd eller rustad för att ta hand om så unga barn som 14 år, och än mindre 13 år”. Myndigheten pekar på problem i häkten, på anstalter och i skolverksamheten, men också på stora följdverkningar för frivården när mycket unga ska friges villkorligt.

Den avgående generaldirektören Martin Holmgren har tidigare uttryckt personligt motstånd mot fängelse för 13-åringar.

– I själ och hjärta tycker jag inte det. En 13-åring är typiskt sett så omogen att han eller hon, som gör fel, borde tas om hand på ett annat sätt, sade han i SVT:s ”30 minuter” i september.

Kriminalvården betonar samtidigt att ”vilken straffbarhetsålder som ska gälla i slutändan är en kriminalpolitisk fråga”. Myndigheten påminner om att den redan såg stora hinder när 14 år diskuterades – hinder som enligt remissvaret inte bara kvarstår utan har vuxit i och med förslaget om 13 år.

Strandhäll lägger upp islamkritisk satir – ingen förstår varför

Bisarra draget. Teorierna: Låg IQ, "ett rop på hjälp", substanser.0 Plus

Skolfröken som hade sex med elev fri efter en vecka i fängelse

Dömdes för sex med 15-åring. Har stängts av från jobbet.0 Plus

Ilska när asatroende tar över kyrka: "Endast för vita"

Stämplas som "hatgrupp". Tillåter endast nordeuropéer som medlemmar.0 Plus

Nyheter från förstasidan

"Kritiken är befogad": DN backar efter snyftisar om S-kvinnor

Har tvingats uppdatera historierna om "arbetslösa" Anna och om Noras bostadskarriär. "Det har brustit i den redaktionella processen."0 

Ekonominyheter

Inflationen ligger still: "Oväntat"

Dödläget.. "De flesta prognosmakare hade räknat med att inflationen skulle fortsätta nedåt."0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Meya blev våldtagen – då ljög Kristersson

Mohammed fick stanna. Men den uteblivna utvisningen är Kristerssons fel.0 

Sylvassa svaret när journalisten försöker sätta dit Sydney Sweeney för rasism

Försöker med "Expo-metoden" – blir krossad. Nu hyllas Sweeney för kommentaren som får reportern att kasta in handduken direkt.0 Plus

Mer från Inrikes

Höll barn som slavar åt IS – döms av hovrätten för brott mot mänskligheten

"En historisk dom" – första i sitt slag i världen.. Barnen torterades, tvingades konvertera till islam och såldes vidare inom IS.0 

Allahu akbar-jublet när al-Qaida-veteranen lämnar Vita huset

Ahmed al-Sharaa hade historiskt möte med Trump.. Jihadistpresidenten togs emot av exalterade anhängare.0 

"Nu sätter du dig": Här blir Ekeroth utkastad ur regionfullmäktige

Kalabalik utbryter under debatt i Dalarna.. Kent Ekeroth: "Oacceptabelt" beteende.0 

Tara Saleh får lämna Bergaskolan

"Hon ska inte arbeta i en skola.". Politikerna vägrar svara på om hon köpts ut.0 

Vetenskap

Android ska få konkurrens av system som är fritt på riktigt. Projektet: Telefon utan "spyware" från Google.0 

Apmänniskan Lucy får ansiktslyft – så såg hon ut. Levde för 3,2 miljoner år sedan. 0 

Kultur

Här vigs gayparet av Nordiska Asa-samfundet. Sasha och Justin reste hela vägen från Frankrike.0 

Rapfritt i USA-toppen – för första gången sedan 1990. Inte en enda rappare på Billboard topp 40.0 