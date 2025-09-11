Amazon drar tillbaka bok om skjutningen av Charlie Kirk – uppdaterad

En bok med titeln “The Shooting of Charlie Kirk: A Comprehensive Account of the Utah Valley University Attack, the Aftermath, and America’s Response” dök upp på Amazon Kindle och fick stor spridning den 11 september, eftersom den såg ut att vara publicerad före dådet.

Författaren angavs som Anastasia J. Casey, och boken utlovade en detaljerad genomgång av händelsen, dess konsekvenser och den nationella reaktionen. Det visar en ögonblicksbild från internetarkivet Archive.org.

Amazon angav publiceringsdatum "9 september 2025". Sajtens klocka är inställd på stillahavstid (PT), som ligger en timme efter Utahs tidzon (MDT), men även om man antar att publiceringen skedde 23:59 PT så är det fortfarande minst 11 timmar och 21 minuter före skjutningen.

Enligt Amazons hemsida kan publiceringsdatum sättas framåt i tiden, men inte bakåt. En ändring av bokens titel eller bild i efterhand kan göras, men kräver att ändringen genomgår en granskning från Amazon innan den syns på sajten. Om man ändrar titel så läggs boken upp på nytt, som en ny titel, och behåller inte sitt ursprungliga publiceringsdatum, enligt dokumentationen.

Amazons presstjänst uppger dock att det var ett tekniskt fel som gjorde att just den här boken såg ut att vara publicerad före dådet.

"Vi har innehållsriktlinjer som styr vilka böcker som kan listas för försäljning, och vi tar bort böcker som inte följer dessa riktlinjer. Den aktuella titeln finns inte längre till försäljning. På grund av ett tekniskt fel var det publiceringsdatum som visades för denna titel, medan den tillfälligt var listad, felaktigt, och vi ber om ursäkt för eventuell förvirring detta kan ha orsakat. Titeln publicerades sent på eftermiddagen den 10 september", skriver en talesperson för bolaget i ett mejl till Fria Tider.

Amazon har nu tagit bort boken från sin plattform.