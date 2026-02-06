© Khamenei.ir
 

Amerikanska UD: "Lämna Iran nu"

Publicerad 6 februari 2026 kl 16.01

Utrikes. USA uppmanar sina medborgare att omedelbart lämna Iran. Varningen kommer inför att känsliga samtal ska hållas mellan Washington och Teheran, samtidigt som spänningarna i regionen trappas upp.

USA:s virtuella ambassad i Iran gick tidigt på fredagen ut med en säkerhetsvarning till amerikanska medborgare i landet.

I uppmaningen heter det att amerikaner ska "lämna Iran nu" och planera sin avresa utan att räkna med hjälp från USA:s regering.

Varningen utfärdas inför en ny förhandlingsrunda mellan USA och Iran, som enligt uppgifter ska hållas i Oman. Samtalen väntas bli de första officiella på länge, men det finns få tecken på att parterna närmat sig varandra i sak.

Enligt amerikanska och iranska tjänstemän ska USA:s särskilda sändebud Steve Witkoff och president Donald Trumps svärson Jared Kushner delta i mötet. Den iranska delegationen leds av utrikesminister Abbas Araghchi.

USA har under den senaste månaden gått ut med flera liknande varningar. Senast i mitten av januari uppmanades amerikaner att lämna Iran, i ett läge där Trumpadministrationen övervägde olika militära alternativ.

I juni i fjol startade Israel ett tolv dagar långt krig mot Iran, vilket ledde till amerikanska flyganfall som slog mot Irans tre största kärnanläggningar. Sedan dess har motsättningarna fortsatt att öka.

Washington uppges kräva att Iran gör sig av med sitt lager av anrikat uran, begränsar sitt robotprogram och upphör med att stödja väpnade grupper i regionen. Trump har samtidigt hotat med militära angrepp om Teheran inte går USA till mötes.

Iran har avfärdat kraven och kallat dem ett intrång i landets suveränitet. Man har också varnat för att eventuella angrepp kommer att besvaras med attacker mot amerikanska mål i regionen och mot Israel.

Samtidigt har USA förstärkt sin militära närvaro i Persiska viken. Trump har talat om en "massiv armada" som skickats till området, med hangarfartyget Abraham Lincoln i spetsen.

