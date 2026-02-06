© FT BILD/ARKIV
 

SVT visade falsk jätteprotest mot Trump – fälls

Publicerad 6 februari 2026 kl 07.22

Media. SVT fälls av Granskningsnämnden efter ett inslag om Donald Trumps statsbesök i Storbritannien. Public service-bolaget visade bilder från en annan, betydligt större demonstration än den som rapporteringen handlade om.

Dela artikeln

Granskningsnämnden fäller SVT för bristande saklighet efter ett inslag i "Morgonstudion" om protester i samband med Donald Trumps statsbesök i London hösten 2025.

Enligt beslutet visade SVT bilder från en annan demonstration än den som beskrevs i inslaget.

I sändningen berättade SVT:s korrespondent att protesterna under statsbesöket samlat omkring 5.000 personer och var små jämfört med tidigare demonstrationer.

Samtidigt visades bilder från en annan protest i London, fem dagar tidigare, med betydligt fler deltagare.

SVT har medgett att fel bilder visades under cirka 25 sekunder. Den statliga tv-jätten hävdar att det rörde sig om ett misstag – och att man "sett över sina rutiner efter detta".

En rättelse sändes senare, men enligt Granskningsnämnden skedde det för sent. Enligt SVT ledde en "intern miss till att innehållet i anmälningarna inte nådde den inblandade redaktionen".
Bolaget medger att "det var olyckligt att rättelsen dröjde några dagar".

Eftersom Morgonstudion sänds varje vardag borde rättelsen ha gjorts tidigare för att korrigera felet, anser nämnden. Inslaget anses därför ha brutit mot kravet på beriktigande och därmed mot saklighetskravet.

SVT åläggs nu att på lämpligt sätt offentliggöra Granskningsnämndens beslut.

Här välkomnar dömde pederasten och hans gaypartner sin nya surrogat-son

"Djupt bekymrande." Video med gayparets "surrogatresa" väckte äckel – sen kom hela sanningen fram.0 Plus

Här onanerar (L)äraren för högstadieeleverna

Fångades på film av chockade 13-åringar. Kandiderade till riksdagen för Liberalerna.0 Plus

Våldtäktsman orkade inte få mer stryk i fängelset – tog livet av sig

Kastade in handduken efter två år bakom galler. Dömde asylsökaren blev 33 år.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Åklagaren: Inga anmälningar rörande Epstein inkomna

Inte uteslutet att Barbro och Djursholmsmannen kan utredas. Men då måste någon polisanmäla dem först.0 

Ekonominyheter

C-ledaren: Euro ska införas – utan ny folkomröstning

Beskedet från Elisabeth Thand Ringqvist.. "Jag tycker inte vi ska ha en folkomröstning."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.