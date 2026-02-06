SVT visade falsk jätteprotest mot Trump – fälls

Granskningsnämnden fäller SVT för bristande saklighet efter ett inslag i "Morgonstudion" om protester i samband med Donald Trumps statsbesök i London hösten 2025.

Enligt beslutet visade SVT bilder från en annan demonstration än den som beskrevs i inslaget.

I sändningen berättade SVT:s korrespondent att protesterna under statsbesöket samlat omkring 5.000 personer och var små jämfört med tidigare demonstrationer.

Samtidigt visades bilder från en annan protest i London, fem dagar tidigare, med betydligt fler deltagare.

SVT har medgett att fel bilder visades under cirka 25 sekunder. Den statliga tv-jätten hävdar att det rörde sig om ett misstag – och att man "sett över sina rutiner efter detta".

En rättelse sändes senare, men enligt Granskningsnämnden skedde det för sent. Enligt SVT ledde en "intern miss till att innehållet i anmälningarna inte nådde den inblandade redaktionen".

Bolaget medger att "det var olyckligt att rättelsen dröjde några dagar".

Eftersom Morgonstudion sänds varje vardag borde rättelsen ha gjorts tidigare för att korrigera felet, anser nämnden. Inslaget anses därför ha brutit mot kravet på beriktigande och därmed mot saklighetskravet.

SVT åläggs nu att på lämpligt sätt offentliggöra Granskningsnämndens beslut.