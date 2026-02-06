Asylsökare ska inte få ordna eget boende

Migrationsminister Johan Forssell säger att förändringen ska ge staten bättre kontroll över asylmottagandet.

– Det tidigare systemet där asylsökande har kunnat bo i eget boende har bidragit till segregation och utanförskap. Det har också försvårat arbetet med återvändande för de som har fått nej på sin asylansökan. Med den nya lagen får vi bättre kontroll på asylmottagandet till Sverige, säger han.

Enligt förslaget ska asylsökare som huvudregel stanna i det län där boendet ligger och anmäla sin närvaro regelbundet under asylprocessen. Om kraven inte följs kan ersättningar minskas eller dras in, och i vissa fall kan asylansökan betraktas som återkallad.

Sverigedemokraternas migrationspolitiske talesperson Ludvig Aspling välkomnar förslaget.

– Den tidigare ordningen där asylsökande kunnat ordna sin egen bostad och själv välja bostadsort har bidragit till de stora integrationsproblemen i Sverige, vilket är en av de saker vi nu ser till att förändra, säger han.

Även Kristdemokraterna och Liberalerna ställer sig bakom reformen.

– Sverige är i behov av en stram och förutsägbar migrationspolitik. Att avskaffa EBO gör att förutsättningarna för ett ordnat asylmottagande och en effektivare återvändandeprocess förbättras, säger Kristdemokraternas migrationspolitiske talesperson Ingemar Kihlström.

Förslaget innebär också att asylsökare som huvudregel inte ska ha rätt att arbeta under handläggningen. Om inget beslut fattats efter sex månader ska dock arbete kunna tillåtas under vissa villkor.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2026.