© Regeringskansliet
 

Asylsökare ska inte få ordna eget boende

Publicerad 6 februari 2026 kl 14.26

Inrikes. Regeringen vill avskaffa den så kallade Ebo-lagen. Om förslaget går igenom ska asylsökare inte längre kunna välja var i Sverige de bor, utan placeras i mottagandecenter i Migrationsverkets regi.

Dela artikeln

Migrationsminister Johan Forssell säger att förändringen ska ge staten bättre kontroll över asylmottagandet.

– Det tidigare systemet där asylsökande har kunnat bo i eget boende har bidragit till segregation och utanförskap. Det har också försvårat arbetet med återvändande för de som har fått nej på sin asylansökan. Med den nya lagen får vi bättre kontroll på asylmottagandet till Sverige, säger han.

Enligt förslaget ska asylsökare som huvudregel stanna i det län där boendet ligger och anmäla sin närvaro regelbundet under asylprocessen. Om kraven inte följs kan ersättningar minskas eller dras in, och i vissa fall kan asylansökan betraktas som återkallad.

Sverigedemokraternas migrationspolitiske talesperson Ludvig Aspling välkomnar förslaget.

– Den tidigare ordningen där asylsökande kunnat ordna sin egen bostad och själv välja bostadsort har bidragit till de stora integrationsproblemen i Sverige, vilket är en av de saker vi nu ser till att förändra, säger han.

Även Kristdemokraterna och Liberalerna ställer sig bakom reformen.

– Sverige är i behov av en stram och förutsägbar migrationspolitik. Att avskaffa EBO gör att förutsättningarna för ett ordnat asylmottagande och en effektivare återvändandeprocess förbättras, säger Kristdemokraternas migrationspolitiske talesperson Ingemar Kihlström.

Förslaget innebär också att asylsökare som huvudregel inte ska ha rätt att arbeta under handläggningen. Om inget beslut fattats efter sex månader ska dock arbete kunna tillåtas under vissa villkor.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2026.

Här välkomnar dömde pederasten och hans gaypartner sin nya surrogat-son

"Djupt bekymrande." Video med gayparets "surrogatresa" väckte äckel – sen kom hela sanningen fram.0 Plus

Här onanerar (L)äraren för högstadieeleverna

Fångades på film av chockade 13-åringar. Kandiderade till riksdagen för Liberalerna.0 Plus

Våldtäktsman orkade inte få mer stryk i fängelset – tog livet av sig

Kastade in handduken efter två år bakom galler. Dömde asylsökaren blev 33 år.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Åklagaren: Inga anmälningar rörande Epstein inkomna

Inte uteslutet att Barbro och Djursholmsmannen kan utredas. Men då måste någon polisanmäla dem först.0 

Ekonominyheter

C-ledaren: Euro ska införas – utan ny folkomröstning

Beskedet från Elisabeth Thand Ringqvist.. "Jag tycker inte vi ska ha en folkomröstning."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.