C-ledaren: Euro ska införas – utan ny folkomröstning

Publicerad 6 februari 2026 kl 08.56

Ekonomi. Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist vill att Sverige inför euro – trots att väljarna tidigare röstat nej till valutan i en folkomröstning. Hon säger samtidigt nej till en ny folkomröstning om saken.

Det är i SVT:s 30 minuter som Elisabeth Thand Ringqvist meddelar att hon anser att Sverige bör införa euron, men utan att frågan avgörs genom en folkomröstning.

– Jag tycker inte vi ska ha en folkomröstning, säger hon.

Centerpartiet har nyligen, tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna, öppnat för att utreda ett svenskt eurointräde. Liberalerna har sedan tidigare drivit samma linje.

Elisabeth Thand Ringqvist har själv länge varit positiv till euron och menar att frågan avgöras av politikerna snarare än av svenskarna.

– Däremot kan vi gärna ha det som en valfråga vid rätt tillfälle.

När hon får frågan varför folkomröstningen 2003, som slutade med ett tydligt nej, inte bör vara avgörande i dag, avfärdar hon kopplingen.

– Nej, de likhetstecknen drar jag inte.

Hon medger samtidigt att opinionen fortsatt är negativ till euron, men pekar på att omvärldsläget förändrats.

– Det är rätt. Men det är ju så att dagordningen för världen utvecklas dag för dag, säger hon.

