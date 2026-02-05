SVT: AFA är en mestadels fredlig "vänsterrörelse" – frias

Bakgrunden är ett inslag i Rapport den 27 september 2025 där vänsterextrema oroligheter i Portland kommenterades.

I inslaget intervjuades SVT:s USA-korrespondent om varför Donald Trump ville skicka styrkor just till Portland. Han sade bland annat följande.

– Det är med anledningen av politiskt våld. Närmare bestämt pekar man ut Antifa, alltså en vänstergrupp eller en vänsterrörelse kanske snarare, som anledningen till att Portland, enligt presidentens beskrivning, i princip är en krigszon.

Anmälaren konstaterade att beskrivningen var missvisande och att Antifa, vars huvudsyfte är att utöva våld mot meningsmotståndare på högerkanten, i stället borde ha kallats en vänsterextrem våldsbejakande grupp. I anmälan noterades också att Antifa terrorstämplats i USA.

SVT försvarade sig genom att påstå att ordet "vänsterrörelse" är "vad etablerade medier genomgående har använt för att övergripande beskriva Antifa".

"Antifa är inte en sammanhängande organisation utan snarare en rörelse eller en lös samling personer kring en ideologi", lyder sammanfattningen av public service-jättens argument för att frias. Referatet fortsätter:

"Enligt SVT:s research är Antifa inte per definition eller primärt en våldsam rörelse, även om det förekommer våld i enskilda kluster. Reuters skriver, angående frågan om Antifa har varit inblandad i 'våldsamma incidenter', att ingen terroristattack har kunnat kopplas till dem i USA, men att det finns exempel där individer eller grupper som beskriver sig som anhängare av (eller knutna till) Antifa har använt våld."

SVT medger att "en grundläggande tanke hos Antifa är, vilket framgår av beskrivningen ovan, att konfrontera fascister på olika sätt – med våld i vissa fall".

Att Antifa terrorstämplades i USA "är i sig en ifrågasatt handling", uppger SVT i sitt svar till granskningsnämnden.

"Dels eftersom det saknas juridisk grund för att terrorstämpla inhemska grupper på det sättet, dels eftersom Antifa alltså snarare är en idé eller rörelse och inte en organisation."

Granskningsnämnden ger SVT rätt och friar inslaget.

"Mot bakgrund av vad SVT anfört i sitt yttrande anser granskningsnämnden att benämningen av Antifa som en vänsterrörelse inte medför att sändningen stred mot kravet på saklighet."

Beslutet har fattats av Dag Mattsson, Ulrika Hansson, Kristina Åberg, Erik Fichtelius, Nedjma Chaouche, Ulrika Sjöberg och Linnéa Jonjons efter föredragning av Maria Vallin.